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Вот как будет выглядеть Huawei P30

26.02.2019 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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26 марта в Париже компания Huawei покажет свои новые топовые смартфоны — P30 Pro и P30. «Живые» фотографии последнего недавно появились в Сети, пишет ресурс Gizmochina.

Вот как будет выглядеть Huawei P30
Фото: Digital Trends

Скорее всего, на снимках изображен предрелизный образец или макет устройства, но даже он позволяет оценить общий дизайн.

На фото смартфон подписан как Vogue — это внутреннее название P30. Под тройной основной камерой виднеется светодиодная вспышка, которая совмещена в датчиком автофокусировки. Задняя панель — стеклянная, с хромированной отделкой.

Вот как будет выглядеть Huawei P30

Вот как будет выглядеть Huawei P30

Вот как будет выглядеть Huawei P30

Сканер отпечатков пальцев, вероятно, встроят в дисплей. 3,5-мм порта для наушников в смартфоне нет. Фотографий P30 с передней стороны корпуса пока не появилось, но по более ранней информации, устройство оснастят 6,1-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+. Процессором выступит фирменный Kirin 980.

 
 
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26 марта в Париже компания Huawei покажет свои новые топовые смартфоны — P30 Pro и P30. «Живые» фотографии последнего недавно появились в Сети, пишет ресурс Gizmochina.
 
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