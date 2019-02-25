В венах загадочных антарктических рыб течет антифриз

Крокодиловая белокровка (лат. Chaenocephalus aceratus) обитает в прибрежных антарктических водах и отличается рядом специфических особенностей. Одна из них заключается в том, что у этой рыбы попросту нет функциональных эритроцитов, которые отвечают за доставку кислорода клеткам и тканям — поэтому ее кровь белого, а не красного цвета. Пока что это единственное из известных позвоночных, обладающее таким свойством, пишет «Популярная механика».

Чтобы выживать в холодной воде и как-то компенсировать отсутствие функционального гемоглобина — белка, который и помогает эритроцитам захватывать кислород — белокровка обзавелась огромным сердцем и укрепленной сосудистой системой. Ее организм производит гликопротеины, играющие роль антифриза — они понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.

Исследователи из Корейского полярного научно-исследовательского института обнаружили, что подотряд «ледяных» рыб, Notothenioidei, отделился от основной группы примерно 77 миллионов лет назад. К тому времени, как средняя температура в Антарктике опустилась до -1,9°С (примерно 10−14 миллионов лет назад), организм нототеноидов начал вырабатывать механизмы устойчивости к холоду. В своей статье ученые отмечают, что гены, кодирующие выработку гликопротеинов и другие биологические аспекты, позволяющие рыбам выживать в суровых северных условиях, проявляют повышенную активность.

Анализ также показал, что у белокровки отсутствует часть генов, отвечающих за регуляцию циркадных ритмов. В этом нет ничего удивительного — в Антарктиде солнце никогда не садится летом и не восходит зимой, поэтому отпадает и нужда в подобной регуляции. Вероятно, с ходом эволюции гены сначала просто ослабли из-за того, что оказались не востребованы, а затем и вовсе были разрушены мутациями.

Подобные исследования помогают ученым понять, как именно животным удается выживать в условиях крайне низких температур.