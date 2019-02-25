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Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.

26.02.2019 12:56 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.

Мероприятия пройдут в нескольких городах: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев. Организатором  выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».

Формат Invest Weekend это форум для ИТ-предпринимателей. В рамках конкурса стартапов пройдет тестирование идеи перед аудиторией менторов, венчурных инвесторов и потенциальных пользователей.

За время существования формата более 1000 проектов прошли через разбор и получили честную обратную связь, а также практические рекомендации по дальнейшему развитию.

Invest Weekend для тех, кто:

  • хочет научиться представлять свой проект, увидеть сильные и слабые стороны проекта или идеи;
  • хочет лучше узнать себя как лидера, ищет сильную команду и хочет расширить сеть контактов;
  • готов получить честную обратную связь от экспертов и менторов сообщества центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии». 

Прием заявок первого потока до 31 марта. Зарегистрировать свой проект можно на сайте: http://startupbelarus.by.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.
 
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