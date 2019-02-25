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Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.
26.02.2019 12:56 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.
Мероприятия пройдут в нескольких городах: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев. Организатором выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».
Формат Invest Weekend это форум для ИТ-предпринимателей. В рамках конкурса стартапов пройдет тестирование идеи перед аудиторией менторов, венчурных инвесторов и потенциальных пользователей.
Invest Weekend для тех, кто:
Прием заявок первого потока до 31 марта. Зарегистрировать свой проект можно на сайте:
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Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.
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