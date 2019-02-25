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Белорус вошел в число победителей фотоконкурса Apple
26.02.2019 22:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Apple
Прислать работы на конкурс могли все желающие. Чтобы поучаствовать, нужно было опубликовать в Instagram, Twitter или Weibo фотографию с тегом #ShotoniPhone. Победителей выбирали эксперты из разных стран.
В итоге Apple назвала десять авторов лучших фото. Снимок белоруса Никиты Яроша вошел в их число.
«Мне нравится простота этого изображения, композиция, свет, детали, все выглядит хорошо. После вы видите одну маленькую трещину, которая выглядит неправильной и заставляет задуматься: что произошло, где это место, кто там был? Хорошее изображение для меня — это то, которое заставляет задуматься».
«Фото сделал ещё летом прошлого года. Сменил лишь цвет покрытия для цветового разнообразия профиля, поскольку люблю яркую цветную палитру и стараюсь придерживаться этого в своём профиле, — сказал рассказал Никита Ярош изданию
После подачи заявки на участие, с фотографом связались из Apple для подтверждения того, что снимок был сделан на iPhone. Он добавил, что не может раскрыть детали процедуры верификации и то, сколько денег получит за победу в конкурсе.
Вот несколько других снимков-победителей конкурса:
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Apple подвела итоги конкурса Shot on iPhone и выбрала лучшие снимки, сделанные на смартфоны компании. В числе победителей оказался фотограф из Беларуси Никита Ярош.
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