Самый полный обзор новейшего Samsung Galaxy S10+ за 2599 рублей

20 февраля компания Samsung представила новые флагманские смартфоны — сгибающийся Galaxy Fold и трио «классических» Galaxy S10 . 42.TUT.BY удалось провести чуть меньше недели с одной из старших моделей в линейке — Galaxy S10+. Ниже — наше полное мнение и опыт использования, наверное, одного из самых технологичных смартфонов на сегодня.





Похож на Galaxy Note 9

В этом году бренду Galaxy S исполняется десять лет. Чтобы сохранить одну из лидирующих позиций на рынке, в компании постаралась вместить в новинки все возможные технические наработки, которые у производителя есть прямо сейчас.

Вместе с тем, производитель явно старался сохранить преемственность с предыдущими моделями серии — на наш взгляд, спутать новые Galaxy S10 со смартфонами других брендов сложно. К общим дизайнерским чертам, характерным практически для всех смартфонов Galaxy S последних лет, относится форма корпуса со слегка скругленными краями, а также дисплей, чьи грани загнуты слева и справа.





Впрочем, увеличенный Galaxy S10+ больше похож на топовые смартфоны линейки Galaxy Note. Задняя стеклянная панель в новинке стала чуть более квадратной, а не обтекаемой, как галька. Можно даже сказать, что благодаря этому Galaxy S10+ ощущается более мужским, «серьезным» устройством.

Общие габариты Galaxy S10+ в сравнении с прошлогодним Galaxy S9+ слегка уменьшились, притом что дисплей стал больше. В общем, пользоваться «десяткой» при небольшой сноровке получится даже одной рукой. И этого во многом удалось добиться благодаря оболочке One UI (о ней подробнее немного позже).





Впрочем, к Galaxy S10+ лучше сразу докупить чехол. Из-за стеклянного корпуса устройство может случайно выскользнуть из ладони, а чехол придаст хвату дополнительную цепкость. А еще клавиша питания на правой грани смартфона находится чуть выше, чем обычно — дотягиваться к ней большим пальцем не всегда удобно.

Зато в Samsung Galaxy S10+ сохранили 3,5-мм порт для наушников — у большинства конкурентов от этого разъема отказались в пользу USB Type-C. Приятно, что в комплекте поставки также есть проводная гарнитура, созданная компанией AKG. На наш взгляд, звучит она точно не хуже, чем комплектные AirPods от Apple.





Еще одна приятная деталь Galaxy S10+ — возможность назначить на дополнительную клавишу на левой грани смартфона запуск любого приложения или функции, а не только помощника Bixby.





А еще телефон поддерживает установку двух nanoSIM-карт и защищен от воды и пыли по стандарту IP68.





Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Одним из главных нововведений в Galaxy S10+ (и обычном Galaxy S10) в сравнении с прошлогодними «девятками» оказался сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. В предшествующих топовых смартфонах Samsung дактилоскопический сенсор устанавливали на задних панелях.

Кроме того, в Samsung Galaxy S10+ сканер отпечатков — ультразвуковой. Это означает, что в сравнении со смартфонами с оптическими сканерами в дисплеях (например, Vivo V11, полный обзор ) распознавание более безопасное и точное.





Galaxy S10+ не просто распознает владельца, но и создает объемный 3D-отпечаток его пальца, отсканированный с нескольких сторон. В оптических датчиках сканирование более простое и происходит через отправку пучка света — отпечаток получается двухмерным.

Проще говоря, в Galaxy S10+ дисплейный сканер пальцев сегодня — самый технически продвинутый и почти по всем параметрам превосходит датчики, которые используют конкуренты. Но все же назвать его работу полностью идеальной не получается. Обычные (не экранные) сканеры «узнают» владельцев немного быстрее. Кроме того, площадь нового ультразвукового сканера не очень большая.

Зато программных проблем с дактилоскопическим сенсором в Galaxy S10+ мы не заметили. Для проверки мы установили на смартфон банковское мобильное приложение и включили в нем способ аутентификации через палец, проблем не возникло.

Быстрая, но не самая надежная разблокировка по лицу

Разблокировать Samsung Galaxy S10+ можно и по лицу, через сдвоенную фронтальную камеру. Но из-за расположения селфи-модулей прямо в дисплее места для ИК-излучателя и других сенсоров, необходимых для 3D-распознавания, в смартфоне не оказалось. Так что считать подобный способ разблокировки полностью безопасным вряд ли получится.





Впрочем, в Samsung этого и не скрывают. При добавлении скана лица пользователя смартфон предупреждает, что для авторизации в тех же банковских приложениях лучше использовать дисплейный сканер отпечатков, а для снятия блокировки с самого смартфона — распознавание лица.

С последним затруднений у Samsung Galaxy S10+ нет, на весь процесс уходит меньше секунды.

Наверное, лучший дисплей

Рассказывая об экране Galaxy S10+, меньше всего хочется вдаваться в его технические особенности.





Субъективно, в смартфоне установили если не самый лучший, то один из самых ярких и контрастных дисплеев, которые вообще бывают в современных гаджетах. К тому же благодаря уменьшившимся рамкам сверху и снизу панели действительно создается ощущение полностью безрамочного устройства.

Максимальной яркости в 800 нит (если включить функцию автояркости) с лихвой хватает, чтобы даже самые маленькие элементы на дисплее оставались хорошо различимы под солнцем. Цветовую температуру при желании получится отрегулировать самостоятельно, в настройках также можно переключиться на заранее подготовленный цветовой профиль с более спокойными оттенками (может пригодиться, например, при редактировании фото).





На презентации новинок представители Samsung рассказали, что 6,4-дюймовый дисплей в Galaxy S10+ теперь называется не просто Super AMOLED, а Dynamic AMOLED. Его разрешение — 3040 на 1440 пикселей (526 ppi), хотя по умолчанию программно оно уменьшается до 2280×1080 пикселей. Это нужно для сохранения заряда аккумулятора.

А еще экран Galaxy S10+ поддерживает HDR10+ - технологию, оптимизирующую самые темные и светлые участки изображения при просмотре видео. Правда, работает эта фишка только в заранее подготовленном для нее контенте. На YouTube таких роликов пока немного, но те, что есть, действительно выглядят впечатляюще — разница заметна невооруженным глазом.

Впрочем, без недостатков в дисплее Samsung Galaxy S10+ все же не обошлось. От «родовой» болезни большинства AMOLED-матриц, инверсии белого цвета при наклоне, в устройстве полостью не избавились. Под углом изображение начинает немного краснеть (хотя и не критично).





Кроме того, из-за встроенного в панель сканера отпечатков пальцев экран Galaxy S10+ может некорректно работать с защитным стеклом. Производитель советует его не устанавливать или ограничиться тонкой пленкой.

В завершение — несколько слов о продолговатом вырезе под фронтальные камеры. На наш взгляд, большого раздражение такая «дырка» в виде овала не вызывает и выглядит не хуже в сравнении с массивными «монобровями». К тому же смартфон позволяет полностью скрыть ее в настройках.





Очень громкие динамики

Звуковая система в Samsung Galaxy S10+ состоит из двух стереодинамиков AKG (разговорный + мультимедийный). Звук идет из обоих спикеров и вместе выдает достаточно высокую громкость. На максимальном значении звонок точно не выйдет пропустить даже на улице, когда телефон лежит в кармане куртки.





Galaxy S10+ также поддерживает технология Dolby Atmos, дающую более объемное звучание. Почему-то изначального режим не активирован в настройках, но если включить его самому (можно через шторку с быстрыми настройками), то звук в играх и при просмотре видео действительно становится объемнее.

Очень высокая производительность

В Беларуси Galaxy S10+ будет продаваться в версии с процессором Exynos 9820 (8-нм). Оперативной памяти в стартовой модификации устройства 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Смартфон поддерживает установку карт памяти microSD объемом до 512 ГБ (вместо одной из SIM-карт).

Впрочем, у Galaxy S10+ есть и более «навороченная» версия с 12 ГБ оперативки и 1 ТБ внутреннего хранилища. Если добавить к этому microSD-карту на 512 ГБ, то общий объем памяти превысит 1,5 ТБ — предположим, что в компьютерах и ноутбуках большинства пользователей сегодня установлено меньше памяти.

Правда, и стоит такая модификация Galaxy S10+ почти в два раза больше в сравнении со стартовой моделью — 4199 рублей. У нас на тесте побывала обычная версия Galaxy S10+ с 8/128 ГБ памяти. В бенчмарке AnTuTu аппарату удалось набрать почти 326 тысяч очков — один из самых высоких показателей среди всех Android-смартфонов, когда-либо проходивших тестирование.





Но этот результат — не рекордный. Недавно Xiaomi заявила , что ее Mi 9 с процессором Snapdragon 855 набирает в тесте около 390 тысяч баллов. Скорее всего, такие же показатели будут и у других смартфонов с чипом Snapdragon 855.

Впрочем, сказать, что у Samsung Galaxy S10+ не хватает (или не хватит в ближайшем будущем) производительности на какую-нибудь задачу, мы не рискнем. Тот же PUBG Mobile на максимально возможных настройках графики за тридцать минут игры ни разу не просел по fps — играть очень комфортно.

Разумеется, с задачами попроще (мессенджеры, навигация, соцсети, просмотр видео, фотографирование) затруднений нет. Правда, при нагрузке (в синтетических тестах или в играх) задняя стеклянная крышка смартфона немного нагревается.

One UI

В новых Galaxy S10 предустановленна Android 9 с фирменной оболочкой One UI. В ней Samsung пошла на несколько серьезных нововведений, большинство из которых направлены на то, чтобы сделать управление смартфоном одной рукой удобнее.

Например, теперь все элементы на экране расположены в его нижней части, а не сверху — так до них легче дотянуться большим пальцем без перехвата смартфона в руке. Это же касается и шторки уведомлений с быстрыми настройками — сейчас она раскрывается до самого низа экрана, а не останавливается посередине. Опять же это сделано, чтобы до иконок было легче добраться.







А еще в оболочке One UI появился «ночной режим», перекрашивающий все элементы системы в темные цвета — выглядит свежо и по идее помогает сохранять заряд аккумулятора Galaxy S10+ (темные цвета на AMOLED-дисплеях расходуют меньше энергии).





В целом пользоваться One UI нам понравилось — смартфоном с огромным 6,4-дюймовым экраном пользоваться действительно стало немного удобнее.

Пока не больше дня без подзарядки

Емкость аккумулятора Galaxy S10+ равняется 4100 мАч. На презентации устройства представители Samsung говорили, что ИИ будет отслеживать, как используется смартфон, и в зависимости от этого оптимизировать энергопотребление.

На момент тестирования от полного заряда батареи Galaxy S10+ работает около одного дня (пять-шесть часов активного дисплея). Но, скорее всего, к выходу смартфона в продажу ситуация исправится с обновлением прошивки.





Правда, на такой результат можно рассчитывать в достаточно активном режиме — с постоянно включенным Wi-Fi или LTE, синхронизацией трех почтовых ящиков, нескольких мессенджеров, часом просмотра видео в YouTube и прослушиванием музыки в стриминговом сервисе, а также получасом игр и загрузкой программ из Play Market.

Galaxy S10+ поддерживает беспроводную и ускоренную подзарядку — от 0 до 100% смартфон заряжается чуть больше полутора часов.

Еще одна новая функция в Samsung Galaxy S10+ называется Wireless PowerShare. С ее помощью сторонние гаджеты можно подзаряжать от самого смартфона. Впервые такой режим появился в прошлогоднем Huawei Mate 20 Pro.



На фото наушники Galaxy Buds от Samsung, поддерживающие беспроводную подзарядку

Правда, в сравнении с Huawei функцию улучшили: от Galaxy S10+ получится заряжать не только другие смартфоны, но и, например, беспроводные наушники (если те поддерживают такую опцию). Удобно ли будет пользоваться такой фишкой каждый день, пока до конца непонятно. Скорость подзарядки таким способом ниже, чем через провод.

Камеры

Основная камера в Galaxy S10+ — тройная. Первый модуль — 12 Мп (f/1.5−2.4), второй телефото — 12 Мп (f/2.4), третий суперширокоугольный — 16 Мп (f/2.2). Такая система позволяет делать фотографии с двукратным оптическим зумом, а также более широкой перспективой (123 градуса).

Есть и искусственный интеллект (AI), определяющий объекты в 30 категориях, а также режим, подсказывающий, как лучше выстроить экспозицию кадра. В тройках фотографий ниже — обычный снимок, увеличенный (2х) и суперширокоугольный. Все фото сделаны на полностью автоматических настройках с ИИ:

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А вот как выглядят фотографии, созданные в портретном режиме (степень размытия можно менять после съемки). На наш взгляд, размытие получается немного неествественным, хотя объекты на переднем плане практически всегда отделяются от фона правильно:













В рейтинге известного ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOmark Galaxy S10+ набрал 109 баллов, разделив первое место с двумя смартфонами от Huawei. Проще говоря, Galaxy S10+ снимает действительно здорово. Придраться к детализации, балансу белого или цветопередаче как дневных, так и ночных снимков сложно — отдельный фотоаппарат в отпуск больше брать не нужно.

Фронтальная камера в Samsung Galaxy S10+ сдвоенная, на 10 Мп (f/1.9) и 8 Мп (f/2.2). Дополнительный датчик нужен, чтобы делать фотографии с размытием. Интересно, что DxOmark назвал селфи-модули «десятки» лучшими среди всех конкурентов, присудив им максимальную на сегодняшний день оценку в 96 баллов.

Ниже — фотография, сделанная на фронтальную камеру Galaxy S10+ на автоматических настройках:





Резюме

Новый Samsung Galaxy S10+ начнет продаваться в Беларуси восьмого марта от 2599 рублей (за версию с 8/128 ГБ памяти).

В сравнении с прошлогодним Galaxy S9+ новинка улучшилась практически по всем параметрам. Дисплей стал больше, а корпус и рамки вокруг панели немного меньше, ощутимо выросла производительность, динамики получились еще более громкими и звонкими, камера теперь может снимать не только с увеличением, но и более широком углом обзора.





Не стоит забывать и о сохранившемся 3,5-мм разъеме для наушников, а также возможности установки карт памяти до 512 ГБ. У самой дорогой версии смартфона за 4199 рублей при использовании такой microSD-карты общий объем памяти составит 1,5 ТБ — скорее всего, больше, чем в вашем компьютере.

Сканер отпечатков пальцев в дисплее — самый технически продвинутый среди смартфонов от всех конкурентов, в которых используются подобные сенсоры. Но пока по скорости обычные дактилоскопические датчики (не в дисплеях) выигрывают у экранных. Зато разблокировка по лицу в Galaxy S10+ очень быстрая — по ощущениям, на нее уходит не больше секунды.

Из недостатков Galaxy S10+ остановимся на времени автономной работы. От аккумулятора на 4100 мАч смартфон пока работает около одного дня (пять-шесть часов активного экрана). Но к старту продаж устройства ситуацию могут улучшить с обновлением прошивки. Кроме того, скорость подзарядки аккумулятора Galaxy S10+ немного ниже в сравнении конкурентами.

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