ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выросла скорость 4G-интернета

27.02.2019 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инфраструктурный оператор beCloud сообщил об увеличении средних скоростей 4G в Беларуси.

В Беларуси выросла скорость 4G-интернета
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По информации аналитического отчета компании OpenSignal, опубликовавшей в феврале рейтинг развития технологии LTE в мире, показатель средней скорости 4G в зависимости от нагрузки в течение дня вывел страну на 19-ю строчку в рейтинге (39,1 мбит/с).

Беларусь делит эту позицию с Ирландией, опережает Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Гонг Конг, Катар, Россию, США, Германию, Израиль, Польшу, Украину, а уступает Южной Корее, Сингапуру, Норвегии, Канаде, Франции и Швеции. Для примера: японские абоненты пользуются 4G на скорости в 38 мбит/с. Немецкие — 31,9 мбит/с, американские — 28,8 мбит/с.

OpenSignal анализирует работу сотовых сетей по всему миру и показывает развитие LTE-инфраструктуры как глобально, так и для каждой страны по отдельности.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфраструктурный оператор beCloud сообщил об увеличении средних скоростей 4G в Беларуси.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
5G - сеть, которая изменит мир. Как это работает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика