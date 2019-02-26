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В Беларуси выросла скорость 4G-интернета
27.02.2019 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Инфраструктурный оператор beCloud сообщил об увеличении средних скоростей 4G в Беларуси.
По информации аналитического отчета компании OpenSignal, опубликовавшей в феврале рейтинг развития технологии LTE в мире, показатель средней скорости 4G в зависимости от нагрузки в течение дня вывел страну на 19-ю строчку в рейтинге (39,1 мбит/с).
Беларусь делит эту позицию с Ирландией, опережает Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Гонг Конг, Катар, Россию, США, Германию, Израиль, Польшу, Украину, а уступает Южной Корее, Сингапуру, Норвегии, Канаде, Франции и Швеции. Для примера: японские абоненты пользуются 4G на скорости в 38 мбит/с. Немецкие — 31,9 мбит/с, американские — 28,8 мбит/с.
OpenSignal анализирует работу сотовых сетей по всему миру и показывает развитие LTE-инфраструктуры как глобально, так и для каждой страны по отдельности.
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Инфраструктурный оператор beCloud сообщил об увеличении средних скоростей 4G в Беларуси.
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