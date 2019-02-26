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Названа самая популярная девушка в Instagram
27.02.2019 13:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram. Как отмечает журнал Billboard, она сместила с этой позиции свою коллегу Селену Гомес. Об этом
Гранде опередила Гомес примерно на 19 тысяч подписок. Число поклонников каждой американки
Сообщается, что в последние месяцы Гранде постоянно присутствовала в Instagram, работая над увеличением своей аудитории. Ее активность в сети совпала с выпуском нового альбома, который стал очень популярен в США. В результате на ее аккаунт подписались более 13 миллионов новых поклонников.
В то же время Гомес сделала перерыв в ведении своего профиля из-за проблем со здоровьем.
Напомним: в начале февраля футболист Криштиану Роналду
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Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram. Как отмечает журнал Billboard, она сместила с этой позиции свою коллегу Селену Гомес....
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