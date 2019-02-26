Названа самая популярная девушка в Instagram

Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram. Как отмечает журнал Billboard, она сместила с этой позиции свою коллегу Селену Гомес. Об этом пишет Lenta.ru.

Гранде опередила Гомес примерно на 19 тысяч подписок. Число поклонников каждой американки превышает 146 миллионов пользователей.

Сообщается, что в последние месяцы Гранде постоянно присутствовала в Instagram, работая над увеличением своей аудитории. Ее активность в сети совпала с выпуском нового альбома, который стал очень популярен в США. В результате на ее аккаунт подписались более 13 миллионов новых поклонников.

В то же время Гомес сделала перерыв в ведении своего профиля из-за проблем со здоровьем.

Напомним: в начале февраля футболист Криштиану Роналду установил рекорд по числу подписчиков в Instagram. На профиль игрока сборной Португалии подписались 150 миллионов юзеров.