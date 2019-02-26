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В Японии выходили младенца, который при рождении весил 268 граммов

27.02.2019 22:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Специалисты из Университета Кэйо (Токио, Япония) заявили, что им удалось выходить младенца, который при рождении весил всего 268 граммов. Об этом сообщает kyodonews.net.

В Японии выходили младенца, который при рождении весил 268 граммов
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Мальчик родился в августе прошлого года, его матери пришлось делать экстренное кесарево сечение. На 24-й неделе беременности вес младенца перестал увеличиваться — врачи решили, что его жизнь может быть в опасности.

Новорожденного сразу же поместили в отделение интенсивной терапии — он был настолько мал, что помещался на двух ладонях. Врачи через специализированное оборудование помогали ему дышать и питаться. В течение следующих месяцев малыш стабильно набирал вес и при выписке из больницы весил уже почти 3,3 килограмма — в постоянном наблюдении медиков он больше не нуждался.

Предыдущий «рекорд» принадлежал мальчику весом в 274 грамма, родившемуся в Германии в 2009 году. Там же в 2015 году появилась на свет самая маленькая девочка — ее вес равнялся 252 граммам.

Всего в мире известно 23 случая, когда младенцам с весом менее 300 граммов удавалось выжить. Из них мальчиков — всего четыре.

 
 
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Специалисты из Университета Кэйо (Токио, Япония) заявили, что им удалось выходить младенца, который при рождении весил всего 268 граммов. Об этом сообщает kyodonews.net.
 
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