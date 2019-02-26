В Японии выходили младенца, который при рождении весил 268 граммов

Специалисты из Университета Кэйо (Токио, Япония) заявили, что им удалось выходить младенца, который при рождении весил всего 268 граммов. Об этом сообщает kyodonews.net.



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Мальчик родился в августе прошлого года, его матери пришлось делать экстренное кесарево сечение. На 24-й неделе беременности вес младенца перестал увеличиваться — врачи решили, что его жизнь может быть в опасности.

Новорожденного сразу же поместили в отделение интенсивной терапии — он был настолько мал, что помещался на двух ладонях. Врачи через специализированное оборудование помогали ему дышать и питаться. В течение следующих месяцев малыш стабильно набирал вес и при выписке из больницы весил уже почти 3,3 килограмма — в постоянном наблюдении медиков он больше не нуждался.

Предыдущий «рекорд» принадлежал мальчику весом в 274 грамма, родившемуся в Германии в 2009 году. Там же в 2015 году появилась на свет самая маленькая девочка — ее вес равнялся 252 граммам.

Всего в мире известно 23 случая, когда младенцам с весом менее 300 граммов удавалось выжить. Из них мальчиков — всего четыре.