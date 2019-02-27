Шасси для белорусского «Бука» и российского «Искандера»: пять новинок МЗКТ

Все без исключения российские ядерные подвижные грунтовые комплексы базируются на шасси МЗКТ. Это справедливо для части зенитных систем, береговых противокорабельных комплексов и другого вооружения. Еще технику белорусского предприятия можно увидеть в Мьянме, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и других странах. 42.TUT.BY выбрал пять новинок, которые белорусское предприятие представило за последние несколько лет.

«Бук» по-белорусски

В Беларуси после глубокой модернизации советского ЗРК «Бук» появилась собственная версия с приставкой МБ. Новинка отличается возможностью работы с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами (РЛС).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После модернизации дальность обнаружения целей комплексом увеличилась на 30%, значительно повысилась устойчивость ЗРК к активным и пассивным помехам.

На МЗКТ под отечественный «Бук-МБ» подготовили специальное шасси под индексом 69 225.

Стальной корпус содержит встроенные элементы усиления. Такая конструкция, в отличие от рамных шасси, позволяет разместить весь экипаж и оборудование внутри.

Шасси защищено противопульной броней и отличается высокой проходимостью. Колесная формула новинки — 8×8, максимальная скорость — 60 км/ч, запас хода — 680 км.

Разведчик, комплекс РЭБ и просто броневик

Еще одна новинка от МЗКТ — броневик 490 100 (V-1). На его базе выпускается целое семейство специальных машин: например, разведывательная комплектуется тактическим беспилотником «Беркут» и дистанционно управляемым огневым модулем «Адунок» с пулеметом 12,7 мм и автоматическим гранатометом АГС-17. Машина РЭБ оборудуется станцией радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается самого броневика — это полноприводный автомобиль, оснащенный противопульной броней. 240-сильный двигатель разгоняет 10-тонный броневик до 110 км/ч. Два бака по 130 литров каждый обеспечивают максимальный запас хода в 1000 км. Управление автомобилем облегчает автоматическая коробка: шесть передач вперед и одна — назад.

Для «Полонеза» и «Искандера»

Шасси 7930 получилось настолько удачным, что на нем базируется целый ряд различных боевых систем. Это и ОТРК «Искандер», БРК «Бал» и «Бастион», а также первый образец новейшей зенитной системы С-500 «Прометей».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Специально для белорусского ракетного комплекса «Полонез» была создана улучшенная версия шасси — МЗКТ 7930−313. Не так давно председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко включил обновленный комплекс «Полонез-М» в число трех самых важных разработок белорусского ВПК за 2018 год.

— В прошлом году мы перешли на большую дальность, теперь ракеты комплекса могут поражать цели на дистанции до 300 км, — отметил Роман Головченко. — Но нужно было доводить боевые средства: пусковые установки и машины управления. В итоге повысилась живучесть комплекса и время свертывания/развертывания. Стало возможным применение ракет сразу двух типов с одной машины.

На новом шасси МЗКТ 7930−313 была увеличена грузоподъемность, внесены изменения в конструкцию для улучшения тактико-технических характеристик, условия работы боевого расчета стали более комфортными. Например, были внесены изменения в системы питания и охлаждения двигателя, модернизирована раздаточная коробка, установлена система кондиционирования.

Пара танков на прицепе

Танковый транспортер Volat в составе полноприводного седельного тягача МЗКТ-741351 (8×8), полуприцепа МЗКТ-999421 и прицепа МЗКТ-837211 способен перевезти груз массой в 140 тонн. Причем сделать это автопоезд может, даже передвигаясь по бездорожью и зыбким пескам. Первый такой тягач собрали в 2016 году по заказу ОАЭ.



Фото: Госкомвоенпром

Модернизированный вариант этого транспортера был показан на 14-й Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019.

Длина автопоезда-танковоза — 42 метра, он может за один рейс увезти два танка Leclerc (56 тонн каждый) и еще один БМП-3 в придачу.

Управлять машиной несложно благодаря автоматической коробке передач Allison M 6620 AR с электронным управлением. В движение автопоезд приводит турбодизельный двигатель Caterpillar C18 мощностью 812 л.с.

Тактический комплекс для Турции

Впервые представленный в 2017 году турецкий оперативно-тактический комплекс Khan (экспортная версия ОТР «Bora») базируется на обновленном тяжелом шасси МЗКТ-7909 с колесной формулой 8×8.



Фото: Rockestan

В движение его приводит дизельный двигатель с турбонаддувом TMZ-84631.10, развивающий 525 л.с. В паре с ним работает автоматическая коробка передач. Белорусское шасси позволяет KHAN передвигаться по любым дорогам и бездорожью.

Четырехдверная кабина обеспечивает защиту экипажа от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

Подготовка к запуску ОТРК KHAN с двумя ракетами занимает 12 минут. Каждая ракета несет 470-кг осколочно-фугасную боевую часть, максимальная дальность поражения целей составляет 280 км.