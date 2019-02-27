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Запущены первые спутники для системы глобального интернета

28.02.2019 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, успешно выведены на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат». Трансляцию миссии вела в YouTube компания Arianespace, сообщает ТАСС.

Запуск прошел в штатном режиме, ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 по Минску). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на «Фрегате» механизма. Он разработан специально для этих спутников и рассчитан на более чем 30 аппаратов. Подтверждения от остальных четырех пришлось ждать дольше запланированных 19 минут, но в конечном итоге информация была получена к радости всех участников миссии.

Каждый из аппаратов весом 147,7 килограмм, созданных в сотрудничестве с компанией Airbus, оборудован двумя солнечными батареями (средняя мощность в рабочем состоянии — 210 Вт), плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS. Первые шесть спутников расположатся на высоте 1,2 тысячи километров над поверхностью Земли. Их предполагаемый срок службы составляет пять лет.

Всего OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра. По контракту, подписанному в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями «Союз» с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

Предполагается, что абоненты низкоорбитальной системы OneWeb смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии. Первоначально скорость будет составлять более 500 мегабит в секунду, с вводом аппаратов второго поколения компания рассчитывает увеличить ее до 2,5 гигабит в секунду.

Абоненты смогут принимать сигнал с помощью специальных терминалов, их можно будет устанавливать у себя дома, в общественных местах, на транспортных средствах (например, самолетах). В январе 2019 года сообщалось, что стоимость одного такого устройства не будет превышать 200−300 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, успешно выведены на расчетную орбиту разгонным блоком...
 
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