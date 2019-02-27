В Долине Смерти сняли на видео черный самолет-невидимку

Полет на малой высоте самолета-невидимки F-117A Night Hawk был снят в Долине Смерти в Южной Калифорнии 26 февраля. Видео было опубликовано в Twitter.

Самолет черного цвета без опознавательных знаков в полете сопровождали два истребителя F-16 ВВС США. Официально самолеты F-117A были сняты с вооружения Военно-воздушных сил США еще в 2008 году.

В небе этот самолет напоминает летающий треугольник, его не видят локаторы, а еще он черного цвета. Чтобы сделать его таким (угловатым, но летающим) конструкторам пришлось нарушить все возможные законы самолетостроения и аэродинамики, потратив 6,56 млрд долларов, чтобы F-117 Night Hawk мог хотя бы летать.

Зато F-117 Night Hawk невидим на радарах: эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) самолета при облучении его локатором, по некоторым данным, составляла от 0,01 до 0,0025 м² в зависимости от ракурса.