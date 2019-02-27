В Египте обнаружили сфинкса с головой барана, которому больше трех тысяч лет

Во время раскопок на древнем карьере Гебель эс-Сильсила недалеко от Асуана (Египет) археологи обнаружили древнего сфинкса высотой около 3,5 метров с головой барана. Об этом сообщает Live Science.



Фото: The Gebel el-Silsila Project 2019

Мария Нильссон (Maria Nilsson), археолог Лундского университета в Швеции, уточнила, что присутствие статуи в карьере «можно считать загадкой». Но скорее всего, этот сфинкс — отмененный заказ, находящийся в древней мастерской. В ней ученые также обнаружили сотни каменных фрагментов с иероглифами и различной резьбой, оставленных там около 3370 лет назад.

Специалисты предполагают, что найденный сфинкс был вырезан в конце правления фараона Аменхотепа III, и заброшен из-за смерти заказавшего его правителя. Сам сфинкс представляет собой статую с головой барана, которая торчала из-под обломков. Рядом с ним специалисты выкопали сломанную резную кобру, которая является символом власти.

Кроме сфинкса в мастерской и рядом с ней нашлись статуи зажиточных чиновников и гробница с человеческими останками.