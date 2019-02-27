Xiaomi Redmi Note 7 Pro представлен официально. Цена - от 197 долларов

Компания Xiaomi представила новый смартфон бренда Redmi — Redmi Note 7 Pro. Об этом пишет Gizmochina.





Гаджет выполнен из стекла Gorilla Glass 5 и будет продаваться в нескольких цветах, в том числе красном и синем. Диагональ экрана аппарата составляет 6,3 дюйма, разрешение — Full HD+, соотношение сторон — 19,5:9, максимальная яркость — 450 нит. Есть специальные режимы для работы с панелью под солнцем, а также при чтении.

Процессором выступает Snapdragon 675 (11-нм), в паре с которым трудится видеочип Adreno 612. Оперативной памяти может быть 4 ГБ или 6 ГБ, постоянной соответственно 64 ГБ и 128 ГБ. Впрочем, последняя расширяется через microSD-карты объемом до 512 ГБ. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч, заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0.





Основная камера — двойная. Первый датчик — на 48 Мп (Sony IMX568, f/1.79), второй — 5 Мп (используется для определения глубины объектов в кадре). Кроме того, смартфон получит специальный режим для съемок в темноте на базе ИИ. А еще гаджет может записывать 4K-видео на скорости в 30 fps. Фронтальная камера — 13 Мп, она также поддерживает искусственный интеллект.

Redmi Note 7 Pro сохранил 3,5-мм порт для наушников и заряжается через USB Type-C. В наличии также ИК-излучатель для управления бытовой техникой. Есть и возможность одновременного использования двух SIM-карт. Операционная система — Android 9 с оболочкой MIUI 10.

В Индии, где прошла презентация новинки, за Redmi Note 7 Pro просят 197 долларов в версии с 4/64 ГБ памяти и 239 долларов за модификацию с 6/128 ГБ. Продажи в Индии начнутся 13 марта, о сроках появление в других странах пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi: