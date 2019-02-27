Власти США оштрафовали популярное приложение на 5,7 миллиона долларов за видео с детьми

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис TikTok на 5,7 миллиона долларов. На это обратил внимание ресурс TechCrunch, пишет vc.ru.



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Компания нарушила закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), сообщил регулятор. Для регистрации в TikTok пользователи указывают адрес почты, номер телефона и другую личную информацию. Профили детей младше 13 лет с этими данными и записанными ими видео были в числе общедоступных.

До 2016 года TikTok позволял искать пользователей в радиусе 80 километров, отмечает FTC. Регулятор также получал жалобы на то, что взрослые пытались связаться через этот сервис с детьми. Помимо оплаты штрафа, регулятор потребовал заблокировать все видео, сделанные детьми до 13 лет.

TikTok уже выпустил обновление, в котором пользователи младше 13 лет лишатся возможности публиковать видео, а их личные данные будут защищены. При этом они смогут просматривать чужой контент, подписываться на пользователей и снимать видео — но не выкладывать их в общий доступ.

Это вряд ли повлияет на число пользователей TikTok, отмечает издание: как и в Facebook, Instagram, Snapchat и других сервисах, дети смогут указать больший возраст в приложении.

По данным Sensor Tower, TikTok достиг миллиарда скачиваний без учета пользователей из Китая. FTC в своем заявлении использует старое название сервиса — Musical.ly — и говорит о 200 миллионах скачиваний по всему миру. По данным регулятора, в США зарегистрировано 65 миллионов учетных записей.