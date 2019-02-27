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Власти США оштрафовали популярное приложение на 5,7 миллиона долларов за видео с детьми

28.02.2019 18:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис TikTok на 5,7 миллиона долларов. На это обратил внимание ресурс TechCrunch, пишет vc.ru.

Власти США оштрафовали популярное приложение на 5,7 миллиона долларов за видео с детьми
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Компания нарушила закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), сообщил регулятор. Для регистрации в TikTok пользователи указывают адрес почты, номер телефона и другую личную информацию. Профили детей младше 13 лет с этими данными и записанными ими видео были в числе общедоступных.

До 2016 года TikTok позволял искать пользователей в радиусе 80 километров, отмечает FTC. Регулятор также получал жалобы на то, что взрослые пытались связаться через этот сервис с детьми. Помимо оплаты штрафа, регулятор потребовал заблокировать все видео, сделанные детьми до 13 лет.

TikTok уже выпустил обновление, в котором пользователи младше 13 лет лишатся возможности публиковать видео, а их личные данные будут защищены. При этом они смогут просматривать чужой контент, подписываться на пользователей и снимать видео — но не выкладывать их в общий доступ.

Это вряд ли повлияет на число пользователей TikTok, отмечает издание: как и в Facebook, Instagram, Snapchat и других сервисах, дети смогут указать больший возраст в приложении.

По данным Sensor Tower, TikTok достиг миллиарда скачиваний без учета пользователей из Китая. FTC в своем заявлении использует старое название сервиса — Musical.ly — и говорит о 200 миллионах скачиваний по всему миру. По данным регулятора, в США зарегистрировано 65 миллионов учетных записей.

 
 
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис TikTok на 5,7 миллиона долларов. На это обратил внимание ресурс TechCrunch, пишет vc.ru.
 
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