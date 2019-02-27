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В YouTube произошел глобальный сбой

28.02.2019 20:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В YouTube произошел глобальный сбой. Об этом стало известно благодаря сервису Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В YouTube произошел глобальный сбой
Скриншот с сайта Downdetector

Судя по информации сервиса, проблемы массово испытывают пользователи из Северной Америки, нарушения в работе видеохостинга есть и в Великобритании. Сбой произошел около 19.00 по минскому времени. Пока о серьезных затруднениях при просмотре видео с YouTube на территории Беларуси не сообщается.

ТАСС уточняет, что чаще всего западные пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (69%), у 22% из говорящих о сбое не работает сайт YouTube, еще 8% не могут войти в свои аккаунты. На момент публикации материала у части пользователей проблемы уже исчезли.

 
 
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В YouTube произошел глобальный сбой. Об этом стало известно благодаря сервису Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
 
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