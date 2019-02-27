В YouTube произошел глобальный сбой. Об этом стало известно благодаря сервису Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.



Скриншот с сайта Downdetector

Судя по информации сервиса, проблемы массово испытывают пользователи из Северной Америки, нарушения в работе видеохостинга есть и в Великобритании. Сбой произошел около 19.00 по минскому времени. Пока о серьезных затруднениях при просмотре видео с YouTube на территории Беларуси не сообщается.

ТАСС уточняет , что чаще всего западные пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (69%), у 22% из говорящих о сбое не работает сайт YouTube, еще 8% не могут войти в свои аккаунты. На момент публикации материала у части пользователей проблемы уже исчезли.