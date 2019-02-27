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В YouTube произошел глобальный сбой
28.02.2019 20:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В YouTube произошел глобальный сбой. Об этом стало известно благодаря сервису Downdetector, который
Судя по информации сервиса, проблемы массово испытывают пользователи из Северной Америки, нарушения в работе видеохостинга есть и в Великобритании. Сбой произошел около 19.00 по минскому времени. Пока о серьезных затруднениях при просмотре видео с YouTube на территории Беларуси не сообщается.
ТАСС
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В YouTube произошел глобальный сбой. Об этом стало известно благодаря сервису Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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