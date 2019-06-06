Быстрее быстрого: тестирование геймерского монитора AOC AG271QX

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27 дюймов, TN
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Разрешение
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2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 144 Гц
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Время отклика
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1 мс
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Яркость
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350 кд/кв.м
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Контрастность
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1000:1
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Углы обзора
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170° по горизонтали, 160° по вертикали
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Видеовходы
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D-Sub, DVI, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (два)
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Игровые функции
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Adaptive-Sync, Game Color, Shadow Control, Overdrive
|Дополнительные разъемы
|Четыре порта USB 3.0 (из них один с поддержкой быстрой зарядки)
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Громкоговорители
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2 х 3 Вт
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Возможности трансформации подставки
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Высота — 130 мм, наклон к себе/от себя — 3,5°/21,5°, поворот влево и вправо на угол 20°, pivot
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Энергопотребление
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42 Вт (рабочий)
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Габариты
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623x433x218 мм
На этом этапе фиксируем отличия от AG271QX от AG271QG: AG271QX оснащен быстрой матрицей TN с временем отклика 1 мс, поддерживает технологию синхронизации частоты Adaptive-Sync, имеет чуть меньшую частоту обновления экрана (144 Гц вместо 165 Гц) и предлагает гораздо больше видеовходов. В AG271QG не такая быстрая матрица (время отклика 4 мс GTG против 1 мс), но более высокая частота обновления, меньше видеовходов, но поддерживается Nvidia G-Sync. Из всего этого следует простой вывод: AG271QX — все же чуть более простая версия модели. Наша задача теперь оценить данные по части качества изображения.