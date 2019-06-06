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Быстрее быстрого: тестирование геймерского монитора AOC AG271QX

28.02.2019 14:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источник материала: TechLabs

27 дюймов, TN
Разрешение
 2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 144 Гц
Время отклика
1 мс 
Яркость
350 кд/кв.м
Контрастность
1000:1
Углы обзора
170° по горизонтали, 160° по вертикали
Видеовходы
D-Sub, DVI, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (два)
Игровые функции
Adaptive-Sync, Game Color, Shadow Control, Overdrive
Дополнительные разъемы Четыре порта USB 3.0 (из них один с поддержкой быстрой зарядки)
Громкоговорители
2 х 3 Вт
Возможности трансформации подставки
Высота — 130 мм, наклон к себе/от себя — 3,5°/21,5°, поворот влево и вправо на угол 20°, pivot
Энергопотребление
42 Вт (рабочий)
Габариты
623x433x218 мм

На этом этапе фиксируем отличия от AG271QX от AG271QG: AG271QX оснащен быстрой матрицей TN с временем отклика 1 мс, поддерживает технологию синхронизации частоты Adaptive-Sync, имеет чуть меньшую частоту обновления экрана (144 Гц вместо 165 Гц) и предлагает гораздо больше видеовходов. В AG271QG не такая быстрая матрица (время отклика 4 мс GTG против 1 мс), но более высокая частота обновления, меньше видеовходов, но поддерживается Nvidia G-Sync. Из всего этого следует простой вывод: AG271QX — все же чуть более простая версия модели. Наша задача теперь оценить данные по части качества изображения.



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Быстрее быстрого: тестирование геймерского монитора AOC AG271QX
27 дюймов, TN Разрешение  2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 144 Гц Время отклика 1 мс  ...
 
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