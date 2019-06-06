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Главная → Новости → Новости Hi-Tech Быстрее быстрого: тестирование геймерского монитора AOC AG271QX TechLabs 28.02.2019 14:03 — Новости Hi-Tech Размер текста: A A A Источник материала: TechLabs 27 дюймов, TN Разрешение 2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 144 Гц Время отклика 1 мс Яркость 350 кд/кв.м Контрастность 1000:1 Углы обзора 170° по горизонтали, 160° по вертикали Видеовходы D-Sub, DVI, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (два) Игровые функции Adaptive-Sync, Game Color, Shadow Control, Overdrive Дополнительные разъемы Четыре порта USB 3.0 (из них один с поддержкой быстрой зарядки) Громкоговорители 2 х 3 Вт Возможности трансформации подставки Высота — 130 мм, наклон к себе/от себя — 3,5°/21,5°, поворот влево и вправо на угол 20°, pivot Энергопотребление 42 Вт (рабочий) Габариты 623x433x218 мм

На этом этапе фиксируем отличия от AG271QX от AG271QG: AG271QX оснащен быстрой матрицей TN с временем отклика 1 мс, поддерживает технологию синхронизации частоты Adaptive-Sync, имеет чуть меньшую частоту обновления экрана (144 Гц вместо 165 Гц) и предлагает гораздо больше видеовходов. В AG271QG не такая быстрая матрица (время отклика 4 мс GTG против 1 мс), но более высокая частота обновления, меньше видеовходов, но поддерживается Nvidia G-Sync. Из всего этого следует простой вывод: AG271QX — все же чуть более простая версия модели. Наша задача теперь оценить данные по части качества изображения.







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