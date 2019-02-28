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Российские военные рассказали о комплексе С-500 «Прометей»
01.03.2019 10:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Первый выпуск офицеров расчетов новейшего зенитного комплекса С-500 «Прометей» состоится в 2019 году,
Сами комплексы скоро поступят в российские войска, но точные сроки не называются. Комплекс С-500 или 55Р6М «Триумфатор-М» предназначен в том числе и для защиты шахтных МБР России от средств нападения. Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км.
Комплекс способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.
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Первый выпуск офицеров расчетов новейшего зенитного комплекса С-500 «Прометей» состоится в 2019 году, пишет «Красная звезда». Об этом изданию рассказал начальник...
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