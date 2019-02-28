Российские военные рассказали о комплексе С-500 «Прометей»

Первый выпуск офицеров расчетов новейшего зенитного комплекса С-500 «Прометей» состоится в 2019 году, пишет «Красная звезда». Об этом изданию рассказал начальник Военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г. К. Жукова Владимир Ляпоров.



Предполагаемый вид пусковой установки зенитного комплекса С-500. Фото: copy-models.com

Сами комплексы скоро поступят в российские войска, но точные сроки не называются. Комплекс С-500 или 55Р6М «Триумфатор-М» предназначен в том числе и для защиты шахтных МБР России от средств нападения. Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км.

Комплекс способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.