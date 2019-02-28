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Путину показали снайперскую винтовку «Возмездие»

01.03.2019 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новейшее оружие МВД России 28 февраля было показано Владимиру Путину. Среди прочих образцов президент обратил внимание на снайперскую винтовку «Возмездие» под патрон .338LM. Видео было опубликовано Telegram-каналом «Пул N3».


Эта винтовка позволяет поражать цели на дальности до четырех километров, правда, способен сделать такой точный выстрел только опытный стрелок. Отличительная особенность «Возмездия» — это слабая отдача, сопоставимая со стрельбой патроном .223 Rem.

Другой образец дальнобойного оружия, показанный президенту, винтовка ДВЛ10М2 «Урбана» под патрон .308win. Также президенту России показали новейший армейский пистолет «Удав». Путин оценил, как пистолет лежит в руке, а также поинтересовался количеством патронов в обойме.

 
 
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Новейшее оружие МВД России 28 февраля было показано Владимиру Путину. Среди прочих образцов президент обратил внимание на снайперскую винтовку «Возмездие» под...
 
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