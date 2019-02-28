Ровно 53 года назад этот космический аппарат достиг Венеры

Первого марта 1966 года, ровно 53 года назад, советская космическая межпланетная станция «Венера-3» достигла поверхности Венеры, врезавшись в нее. Таким образом, «Венера-3» стала первым земным аппаратом, опустившимся на поверхность другой планеты.





«Венера-3» летела в паре с запущенной на четыре дня ранее «Венерой-2». Им не удалось передать данные о самой Венере, но была получена информация о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца.

«Венера-3» стартовала с Байконура 16 ноября 1965 года. Сам аппарат представлял собой шар диаметром 92 сантиметра. В нем был размещен металлический глобус Земли, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза, уточняется в блоге на andrei-bt.livejournal.com.

В спускаемом аппарате были также установлены научные приборы, способные измерять параметры волнения моря на поверхности Венеры. Предполагалось, что с большой вероятностью его посадка произойдет на водную поверхность.

Большой объем траекторных измерений оказался важен для изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелетов. Специалисты изучили магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы и их энергетические спектры, космические радиоизлучения и микрометеоры.