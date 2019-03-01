Как минимум три причины не забивать на химию в школе (объясняет преподаватель)

«Ну и зачем мне вся эта ерунда?» — не отрицайте, что регулярно думаете об этом, заглядывая в школьные учебники. Ок, попробуем объяснить. Если не можем изменить ситуацию (школу-то надо заканчивать), будем менять отношение к ней. Обещаем: никакого занудства! Мы запускаем рубрику « Зачем это мне », в которой передадим слова преподавателей насчет того, почему их предмет вообще-то полезный в реальной жизни (а не на экзамене). А если вам уже поздновато это читать, но у вас есть свои дети — сбросьте им ссылку на текст.



Фото: из личного архива героя

«Вся жизнь — это химия»

— Химия — наука необычная. Она находится на стыке строгих наук, вроде квантовой механики, и того, что можно «потрогать». Я имею в виду какие-то реакции и свойства веществ. Лайнус Полинг, такой Нобелевский лауреат, как-то сказал: «Химики — это те люди, которые на самом деле понимают мир». Заявление громкое: а что, другие не понимают, что ли? Но, видимо, он имел в виду, что химия помогает понимать мир.

Когда изучаешь эту науку, постоянно балансируешь между формальностью и реальной жизнью, строгостью и пренебрежением, между тем, как хочется и как реально получается. Например, взять тот же периодический закон — вроде бы простая закономерность, но в ней есть нюансы. Начинаешь копать — а там свои какие-то закономерности. И так постоянно: копаешь-копаешь… Периодический закон до сих пор развивается! И вообще, вся жизнь — это химия: наш уровень организации материи как раз химический. И пользуемся мы химическим топливом, и питаемся мы за счет химических реакций.

Понятно, что все можно загуглить. Но чтобы это сделать, нужно понять, как гуглить и что искать.

1. Бытовые вопросы решаем по-другому

Жарим на масле пореже

Некоторые любят готовить на раскаленном масле — таком, что оно аж дымится. Это на самом деле очень вредно. Ненасыщенные жирные кислоты, остатки которых есть в масле, начинают переходить из цис-конфигурации в транс-конфигурацию. Тогда, если этот изомер встроится в клеточную мембрану, он снизит ее надежность. Короче, при постоянном употреблении это может привести к риску онкологии. Лучше готовить еду в духовке — например, в рукаве запекать — или в мультиварке.



Фото: picjumbo.com

Делаем вкусный холодец

В говяжьих голенках содержится белок коллаген, который при кипячении разрушается (по-умному — «денатурирует») в желатин. И он будет связан с другими белками в готовом блюде. А если покупать желатин уже готовый, в магазине, то получится не так вкусно.

Плюс при варке лучше посолить воду сразу — так процесс денатурации в кипящей воде пойдет быстрее. Если же посолить не сразу, то другие белки (кроме коллагена) денатурируют больше — и получится уже «не торт». Повара такие фишки знают, а вот со знаниями химии может знать каждый.

Выбираем минералку правильно

У нашего желудка есть определенный уровень кислотности: он может быть или повышен, или понижен. У минералки — тоже! Это можно прочитать в составе. Так, мы выберем минералку, которая необходима именно нашему организму.

— Например, моя мама долгое время покупала минералку и была уверена, что ей должно стать лучше. В итоге выяснилось, что она делала себе только хуже, — поясняет Андрей. — Если в составе много гидрокарбонатов, то для пониженной кислотности это плохо: они еще сильнее понижают кислотность.

Меняем рецепты, как вздумается

Яркий пример кулинарного лайфхака: если нужно погасить соду (для тех же блинов), а дома нет уксуса, можно выкрутиться. Если понимать химический состав компонентов. Сода — это гидрокарбонат натрия. И, как и все карбонаты, она реагирует на кислоту выделением углекислого газа. Поэтому можно взять обычный лимон — и выдавить на соду. В принципе даже лучше будет: лимонный сок натуральнее и не воняет.



Фото: pixabay.com

Заботимся о природе, пока моем посуду

— Обычное хозяйственное мыло отлично чистит и безвредно для рук — разве что может их подсушивать, если слишком щелочное. В нем содержатся соли стеариновой кислоты, которые без проблем разрушаются бактериями, — объясняет Андрей.

Алкилсульфонаты и особенно перфторалкилсульфонаты, которые есть в некоторых «крутых» чистящих средствах, являются очень хорошими ПАВами. Но некоторые из них сейчас даже запрещаются к добавлению в продукцию: они никак не расщепляются и не перерабатываются, а просто попадают в канализацию, после чего — в природные условия.

— Когда тебе говорят «это не экологично», думаешь: «Мало ли что там „не экологично“?» А вот когда ты ясно представляешь, как это работает и какие последствия принесет природе, то уже понимаешь — уверен учитель.

Боремся с пятнами новыми методами

Из поверхностного: пятна ржавчины выводятся магазинной лимонной кислотой. Кипячение чайника с ней же и аптечной перекисью водорода поможет также избавиться от налета желтизны.

А вот с пятнами от чернил справится органический растворитель. Из доступных в обычных хозмагах средств подойдет ацетон. Его можно развести пополам с водкой для снижения летучести.

— Но это все конкретные практические советы, — говорит Андрей. — Дело в том, что когда знаешь химию, ты можешь сам себе такие советы придумывать. Если ты не сразу поймешь, что подойдет, то, по крайней мере, сможешь понять, в каком направлении искать.

2. Не ведемся на уловки мошенников

Самый простой пример — фильтры для воды и то, как нам их продают. Прибор для проверки «чистоты» не что иное, как обычный иономер, который замеряет электропроводность воды. Если цифра покажется большая, то продавцы уверяют: наша вода — плохая.

Суть в том, что в нашей питьевой воде в любом случае содержатся различные ионы — и это норма. Если их оттуда убрать (что хотят предложить сделать продавцы фильтров), получится обычный дистиллят. А пить его не совсем естественно, по словам преподавателя, ведь в природе такой воды не бывает: там уже содержатся эти самые ионы (гидрокарбонаты, кальций и все остальное, что оседает, кстати, в чайнике). К тому же, некоторым к дистилляту придется привыкать (возможно, и ценой расстройства желудка).



Фото: pixabay.com

Продавцы еще могут достать «хорошую» воду (тот самый дистиллят) и продемонстрировать вам. Лайфхак: предложите им эту воду посолить и еще раз проверить.

— Ну что, от соли хорошая вода станет плохой? — смеется химик. — Но как только ионы (соль) появятся в воде, электроды приборчика среагируют. Вернее, один из них останется в порядке, а вот второй начнет реагировать — появится зелено-коричневая масса с пузырьками газа. И что, значит, эта «хорошая» вода тоже плохая?

Конечно, нам скажут, что все это — из воды. На самом деле это соединения железа. Кто разбирается в химии, тот это понимает.

— К нам домой как-то заходил такой продавец, — вспоминает Андрей. — Ну, я пустил ради прикола. Мне начали показывать фотографии каких-то ржавых труб, мол, по ним к вам вода течет домой, а вы ей пользуетесь. Дальше продавец налил обычной воды в емкость, достал приборчик для электролиза: ну и понятно, что железные электроды в воде дали ржавчину. «Вот, посмотрите, это все в нашей воде!» Я говорю: «Нет, это от электродов получилось». Парень не верил. Я взял булавку, тоже засунул — в свой приборчик для электролиза. Естественно, на булавке появилась ржавчина, сама она начала истончаться — и со временем расщелкнулась. Продавец был такой ошалевший, наверное, сам в это верил!

Еще в интернете (и даже по телевизору порой) рассказывают байки про «память воды», про какие-то «энергетические структуры» в ней, способность передавать информацию и так далее.

А как на самом деле? Плюс новая «идея» для стартапа (шуточная, конечно) Химику понятно, что эта структурированность есть только на масштабе десятков молекул. Есть даже передача информации через водородные связи по механизму Гротгуса , и это используется в живых клетках при всяких биохимических процессах вроде синтеза белков или формирования антител. Однако это нельзя масштабировать на целый стакан воды, который якобы может запомнить прозвучавшую музыку! Забавно, что тяжелый изотоп водорода — дейтерий — искажает эти процессы в клетках, поэтому чем сложнее живой организм, тем токсичнее для него «тяжелая вода». Предлагаю стартап: проплачиваем раздутие этой темы в СМИ, а потом начинаем продавать воду с пониженным содержанием дейтерия! Озолотиться можно будет.

Из более простых вещей — это растительное масло, на котором пишут, что в нем «нет холестерина». Но откуда ему там быть?

3. Шарим в лекарствах, ремонте и составах

Все эти секреты — например, как с холодцом, — становятся очевидными. Такие же есть и у строителей, которые часто замешивают, например, шпатлевку.

— У меня сейчас самого дома ремонт, и я делаю его своими руками, — признается Андрей. — Так вот я прекрасно понимаю, где лучше сработают «жидкие гвозди», где силиконовый герметик, а где подойдет и обойный клей.

Еще, например, небезопасной может быть водостойкая фанера: в ней обычно содержится фенолформальдегидная смола, которая вредна. Точно так же никто бы не стал пить метиловый спирт или «незамерзайку», если бы знал, что будет потом.

Также знания химии помогают в экономии.

— Вот в «Нош-пе» действующее вещество — дротаверин. Очень дешевое вещество, которое можно купить само по себе. Суть та же. Конечно, есть препараты, в которых особая технология производства или еще какие-то тонкости, но при знаниях химии можно точно понимать: в каком случае есть смысл гнаться за импортным, а в каком — нет смысла переплачивать. Особенно это касается витаминов, пищевых добавок и так далее. Я частенько выбираю товары по составу на этикетке. Со знаниями спадает пелена с глаз в мире товаров.

Среди типичных случаев преподаватель перечисляет бензоат натрия на этикетке: обычный человек может проассоциировать это с бензином и испугаться, а знатоку будет понятно, что это консервант. Похожая история с ферроцианидом калия в колбасе — он безвреден в отличие от ядовитого цианида калия. А вот нитритов в составе должно быть поменьше.



Фото: pixabay.com

«Гугл не источник истины»

Конечно, можно и в гугле забить «как почистить чайник». Но с химией сразу понятно, будет работать тот или иной вариант или нет. Гугл — это же не источник истины, а источник того, что туда положили. Чтобы ориентироваться в этом, надо знать основы. Химик немного по-другому представляет мир. Чтобы понять какое-то явление, его нужно оценить с разных сторон.

— Это не в смысле «разные мнения выслушать». Это значит, что нужно подойти с точки зрения разных наук: физики, математики, биологии — и даже со стороны своей интуиции, — подчеркивает Андрей. — В общем, химия — это целый способ мышления. Выучить ее невозможно. Выучить можно право, историю, даже математику можно выучить, потому что она строгая. То есть по сути, даже не понимая, что-то решить можно. В химии так не выйдет. Можно заучить свойства вещества, температуры плавления, цвет, запах, но вот именно как это все устроено — надо понимать. По крайней мере, стремиться понимать. Тогда и мозги будут развиваться — это то, что надо для жизни.