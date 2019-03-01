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SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon

02.03.2019 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Миссия DM-1 — первый испытательный полет корабля, поэтому на его борту нет людей. Ракета стартовала с мыса Канаверал в 10.49 по минскому времени, за запуском можно было следить в трансляции на канале SpaceX. Об этом пишет N+1.

SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных по программе NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program.

Изначально заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser. С Boeing и SpaceX NASA заключило контракты на запуски к МКС. Crew Dragon в зависимости от комплектации может доставить на орбиту экипаж из четырех или семи человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.

Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в 10.49 с мыса Канаверал. На борту корабля Crew Dragon миссии DM-1 (Demo-1) нет людей, но в одном из четырех кресел на орбиту отправился манекен в скафандре «Рипли», который несет в себе множество датчиков. Примерно через 10 минут после старта ракеты многоразовая первая ступень вернулась на Землю.

Стыковка корабля с МКС должна состоятся в воскресенье, в 11 утра по минскому времени. Обычно при стыковке на последнем этапе используется роботизированный манипулятор Canadarm2, однако стыковка с Crew Dragon должна пройти в полностью автоматическом режиме, из-за чего на МКС предприняли нетипичные меры предосторожности.

Во-первых, выбрана траектория, которая исключает столкновение корабля с МКС на протяжении всего пути, кроме последних 40 метров. Во-вторых, незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. В-третьих, NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.

После стыковки с Международной космической станцией Crew Dragon проведет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Первые (беспилотные) запуски кораблей, разработанных в рамках Commercial Crew Program, неоднократно переносились по разным причинам. После успешного запуска Crew Dragon на орбиту первый полет CTS-100 Starliner, разработанного Boeing, запланирован на апрель.

Ожидается, что после тестовых полетов без экипажа корабли начнут выполнять пилотируемые полеты к МКС (для SpaceX такой полет состоится не раньше июня, а Boeing отправит астронавтов на орбиту в августе).

 
 
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Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Миссия DM-1 — первый испытательный полет корабля, поэтому на его борту нет людей....
 
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