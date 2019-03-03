Вот как может выглядеть Honor 20

Бренд Honor готовит к выходу свой новый топовый смартфон — Honor 20. Недавно в Сети появился рендер с его возможным дизайном, а также информация о предполагаемых технических характеристиках. Об этом сообщает Gizmochina.





Скорее всего, гаджет выполнят из стекла. На задней стороне — тройная камера с поддержкой тройного оптического зума (48 Мп + 20 Мп + 8 Мп). Разрешение фронтального фотомодуля составит 32 Мп.

Из других возможных характеристик — 6,1-дюймовый OLED-экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Kirin 980 с поддержкой технологий GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo, аккумулятор на 3650 мА·ч с быстрой зарядкой на 22,5 Вт, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Также сообщается о двойном GPS-модуле, выделенном 3,5-мм порте для наушников и аудиочипе.

Точная дата анонса смартфона пока не называется, но его цены в Китае могут быть такими: 447 долларов (6/128 ГБ), 507 долларов (8/128 ГБ) и 566 долларов (8/256 ГБ).

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