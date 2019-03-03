|
На пляж США вынесло огромную загадочную рыбу
04.03.2019 12:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На одном из пляжей Санта-Барбары (штат Калифорния, США) обнаружена огромная туша «рыбы-луны» вида Mola tecta. Об этом
Находка озадачила биологов — ранее предполагалось, что рыбы этого вида обитают только в Южном полушарии планеты.
В высоту найденная туша составляет около 2,1 метра, ее фотографии опубликовали на Facebook. Позже на эти снимки обратили внимание специалисты по «солнечным рыбам» из Австралии. Они подтвердили, что обнаруженная туша действительно принадлежит этой разновидности.
Как рыба попала на калифорнийское побережье, пока не понятно. Возможно, она просто «сбилась с пути». Еще одно возможное пояснение — глобальное изменение климата, заставляющее их изменить зону обитания.
Впервые рыбу семейства Mola tecta
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На одном из пляжей Санта-Барбары (штат Калифорния, США) обнаружена огромная туша «рыбы-луны» вида Mola tecta. Об этом сообщает Science Alert.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)