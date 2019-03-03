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Microsoft готовит операционную систему Windows Lite
04.03.2019 17:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Корпорация Microsoft работает над операционной системой под кодовым названием Windows Lite. Об этом
Скорее всего, Windows Lite создается с прицелом на устройства, оснащенные двумя экранами. Такие уже есть у Intel и некоторых других производителей. Кроме того, с помощью Windows Lite компания сможет конкурировать с устройствами Chromebook.
Точная дата, когда такая операционка может быть представлена, пока неизвестна. Но в The Verge пишут, что обычно анонс подобных продуктов проходит на фирменной конференции Microsoft — Build. Как правило, она проходит в Сиэтле в начале мая.
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Корпорация Microsoft работает над операционной системой под кодовым названием Windows Lite. Об этом пишет The Verge.
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