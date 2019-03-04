Xiaomi Redmi 7 полностью рассекречен до анонса

Недавно Xiaomi представила два новых смартфона бренда Redmi — Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Сегодня в Сети появились характеристики и возможная дата анонса младшего аппарата в серии — Redmi 7. Об этом сообщает Gizchina.



На фото Redmi Note 7. Фото: The Verge

Физические размеры аппарата — 158,6×76,4×8,9 мм, вес — 180 граммов. Доступные цвета корпуса — черный, красный, синий, розовый, белый, пурпурный, зеленый и серый. Диагональ дисплея устройства составит 6,26 дюйма, разрешение — 1520 на 720 пикселей.

Точная модель процессора пока не уточняется, но известно, что оперативной памяти может быть 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Ее можно будет расширить через карты microSD. Емкость аккумулятора — 3900 мАч. Основная камера будет сдвоенной, на 12 Мп и 8 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный. Операционная система — Android 9 с оболочкой MIUI 10.

Скорее всего, анонс Redmi 7 пройдет шестого или восемнадцатого марта. Цены объявят позже.

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