СМИ рассказали про ядерный след новой российской ракеты

Новая российская крылатая ракета с практически неограниченной дальностью полета «Буревестник» скрыта завесой секретности. Иностранные СМИ заявляют, что эта ракета несет угрозу экологии, а также сообщают о ее частых авариях. В чем секрет нового российского оружия и так ли оно опасно для окружающей среды, разбирались «Известия» .

В прошлом году Минобороны опубликовало видео испытательного пуска «Буревестника». Ракета стартовала с наземной пусковой установки. Вдобавок военное ведомство показало и цех, где проходит сборка нового оружия.

Конструкция «Буревестника» имеет схожие черты с авиационной ракетой Х-101 — у обоих изделий весьма характерная угловатая форма носовой части и фюзеляжа. Это сделано для снижения радиолокационной заметности.

«Буревестник» работает по следующему принципу: по бортам ракеты расположены специальные отсеки с мощными и компактными нагревателями, работающими от ядерной энергоустановки. Туда попадает атмосферный воздух, который после нагревания до нескольких тысяч градусов и превращается в рабочее тепло двигателя. Вытекание горячего воздуха создает тягу. Этот процесс можно наблюдать на видео.

Но попадает ли при этом радиация в окружающую среду? Учитывая, что воздух проходит через некий нагревательный элемент, краткосрочный контакт с радиоактивными элементами возможен. Хотя есть вероятность, что российские конструкторы нашли способ существенно снизить (или вообще предотвратить) такое взаимодействие.

В своем выступлении президент России Владимир Путин рассказывал, что новая ракета долгое время может патрулировать в заданном районе, а потом по команде атаковать цель. В такой ситуации скрытность играет ключевую роль, а радиоактивный след — демаскирующий фактор.

К тому же, вблизи ядерного реактора находятся системы управления и навигации. И «фонящая» установка окажет серьезное влияние на работу этих важнейших систем КР. Поэтому, наверняка, реактор надежно экранирован.

Единственной серьезной проблемой «Буревестника» издание считает проблемы с навигацией. На представленной Владимиром Путиным схеме видно, что «Буревестник» большую часть своего полета будет выполнять над океанами, что существенно затрудняет коррекцию маршрута. Скорее всего, решение этой проблемы определяет сроки постановки «Буревестника» на боевое дежурство.