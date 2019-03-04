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Инсайдеры раскрыли характеристики нового смартфона Samsung с гигантским экраном

05.03.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Недавно на выставке MWC-2019 Samsung анонсировала новые смартфоны серии Galaxy A — Galaxy A30 и А50. Сегодня в Сети появились спецификации еще одного пока официально не представленного устройства серии — Galaxy A60. Об этом сообщает slashleaks.com.

В распоряжении ресурса появилась фотография, на которой рассказывается о технических характеристиках Galaxy A60.

Инсайдеры раскрыли характеристики нового смартфона Samsung с гигантским экраном

Одна из главных особенностей устройства — огромный 6,7-дюймовый экран с Super AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. В его верхней части разместится каплевидный вырез (Infinity-U). Сканер отпечатков пальцев встроят прямо в панель.

Процессором станет Snapdragon 675, в паре с которым будет трудиться 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составит 128 ГБ. Емкость аккумулятора аппарата при этом будет равняться 4500 мАч.

Еще одна особенность будущего смартфона — тройная основная камера. Разрешение первого модуля — 32 Мп, второго — 8 Мп, третьего — 5 Мп. Фронтальный модуль окажется 32-мегапиксельным.

В gagadget.com уточняют, что смартфон могут представить до середины лета. Его цена составит около 400 долларов.

Смотрите, какие еще смартфоны Samsung сейчас можно купить у нас:

 
 
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Недавно на выставке MWC-2019 Samsung анонсировала новые смартфоны серии Galaxy A — Galaxy A30 и А50. Сегодня в Сети появились спецификации еще одного пока официально...
 
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