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Инсайдеры раскрыли характеристики нового смартфона Samsung с гигантским экраном
05.03.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Недавно на выставке MWC-2019 Samsung
В распоряжении ресурса появилась фотография, на которой рассказывается о технических характеристиках Galaxy A60.
Одна из главных особенностей устройства — огромный 6,7-дюймовый экран с Super AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. В его верхней части разместится каплевидный вырез (Infinity-U). Сканер отпечатков пальцев встроят прямо в панель.
Процессором станет Snapdragon 675, в паре с которым будет трудиться 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составит 128 ГБ. Емкость аккумулятора аппарата при этом будет равняться 4500 мАч.
Еще одна особенность будущего смартфона — тройная основная камера. Разрешение первого модуля — 32 Мп, второго — 8 Мп, третьего — 5 Мп. Фронтальный модуль окажется 32-мегапиксельным.
В gagadget.com
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