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Опубликовано видео перехвата индийской подводной лодки пакистанским флотом

05.03.2019 15:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пакистанский флот в понедельник вечером обнаружил индийскую подводную лодку, пытавшуюся проникнуть в территориальные воды Исламабада, сообщает издание Dawn News со ссылкой на пресс-секретаря военно-морского флота.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что пакистанские военно-морские силы использовали свои специальные навыки, чтобы отогнать подводную лодку. Это уже вторая с 2016 года попытка, когда индийская субмарина пытается войти в территориальные воды Пакистана, утверждает издание. 

Пресс-секретарь ВМС отметил, что факт обнаружения современной индийской подводной лодки пакистанскими кораблями является репутационной потерей для индийского флота. Хотя, судя по видео, индийская субмарина не пряталась и шла на перископной глубине.

 
 
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Пакистанский флот в понедельник вечером обнаружил индийскую подводную лодку, пытавшуюся проникнуть в территориальные воды Исламабада, сообщает издание Dawn News...
 
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