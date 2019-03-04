Опубликовано видео перехвата индийской подводной лодки пакистанским флотом

Пакистанский флот в понедельник вечером обнаружил индийскую подводную лодку, пытавшуюся проникнуть в территориальные воды Исламабада, сообщает издание Dawn News со ссылкой на пресс-секретаря военно-морского флота.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что пакистанские военно-морские силы использовали свои специальные навыки, чтобы отогнать подводную лодку. Это уже вторая с 2016 года попытка, когда индийская субмарина пытается войти в территориальные воды Пакистана, утверждает издание.

Пресс-секретарь ВМС отметил, что факт обнаружения современной индийской подводной лодки пакистанскими кораблями является репутационной потерей для индийского флота. Хотя, судя по видео, индийская субмарина не пряталась и шла на перископной глубине.