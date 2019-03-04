Топ-5 новых смартфонов, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

С начала года в продаже появилось множество новых смартфонов. Разобраться, какие стоят внимания, а какие нет, сходу может оказаться не так просто. Ниже — пятерка самых интересных, на наш взгляд, аппаратов, которые прямо сейчас или совсем скоро можно будет купить в Беларуси.

Официальные продажи новых флагманов Samsung стартуют в Беларуси восьмого марта. Главная «фишка» всей линейки — экраны с вырезами в верхней правой части в форме буквы «О» со встроенными фронтальными камерами.



На изображении Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Благодаря этому диагональ дисплеев сумели увеличить (соответственно 5,8, 6,1 и 6,4 дюйма от младшей к старшей модели), при этом сохранив прежние габариты корпусов смартфонов. Кроме того, панели поддерживают технологию HDR10+ и выполнены на AMOLED-матрицах. А еще в экраны Galaxy S10/Galaxy S10+ встроены сканеры отпечатков пальцев.

Основная камера в Galaxy S10e — двойная, в увеличенных Galaxy S10+ и Galaxy S10 — тройная. Из-за этого первый смартфон может делать не только обычные кадры, но и фото с более широкой перспективой. Старшие Galaxy S10/Galaxy S10+ также могут создавать кадры с двукратным оптическим увеличением.

Технически аппараты мало чем отличаются друг от друга. Во всей тройке используются процессоры Exynos 9820, а также 6 ГБ (в Galaxy S10e) и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища — не менее 128 ГБ. Такой связки хватает, чтобы не задумываться о производительности еще как минимум несколько лет. При полном заряде батареи на 4100 мАч Galaxy S10+ у нас выдал около пяти-шести часов активного экрана.





В этом устройстве, как и в предыдущих Samsung, в IPS-дисплей встроен вырез в виде буквы «О». Правда не в правой, а в левой верхней части. Диагональ панели составляет 6,4 дюйма, разрешение — Full HD+. Предположим, что с четкостью картинки проблем у смартфона быть точно не должно.

Основная камера тройная (20 Мп + 16 Мп + 2 Мп). Фронтальный модуль — 25 Мп. К техническим характеристикам относится процессор Kirin 970, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, Android 9 с оболочкой EMUI 9, а также аккумулятор емкостью в 3750 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

«Облегченная» версия прошлогоднего флагманского смартфона бренда — Honor 10.





В актив аппарата входит 6,21-дюймовый IPS-экран, достаточно мощный процессор Kirin 710 как минимум с 3/32 ГБ памяти, а также аккумулятор на 3400 мАч (полного заряда хватает на сутки). Основная камера — 13 Мп и 2 Мп. Дополнительный модуль нужен для определения глубины объектов в кадре. Фронтальный селфи-модуль — 24 Мп.

Главными плюсами Honor 10 Lite кроме «железа», камеры и уровня автономности мы назвали обращающий на себя внимание градиентный корпус. Из небольших недостатков — отсутствие быстрой зарядки и отсутствие поддержки Wi-Fi-сетей на частоте 5 ГГц.