8 Girl Power-подарков от Lenovo к 8 Марта. Дари возможности!

Кто еще считает, что радовать любимых женщин вниманием нужно круглый год? Представительницы прекрасной половины человечества от этого только расцветают! Но 8 Марта – действительно особенный повод. Для одних этот день – символ того, как женщины изменили и продолжают менять мир своими талантами и достижениями. А для других – первый весенний праздник, олицетворение тепла, свежести и красоты. Точно одно: и бизнес-леди, и маленькие феи достойны 8 Марта особенного внимания. Компания Lenovo подготовила подборку лучших новинок, из которых можно выбрать технологичный и полезный подарок на любой вкус – для самых важных в вашей жизни женщин.

Для уверенной в себе Wonder Woman

Эту женщину не останавливают вызовы или препятствия. Наоборот – они только вызывают в ней азарт, волю к победе и делают сильнее. Узнаешь любимую жену или партнера по бизнесу? Кем бы она ни была, супервумен всегда на высоте. И подарок должен ей соответствовать.





Ноутбук ThinkPad X1 Extreme – надежный напарник, которому можно доверить самую сложную задачу. Нужно отрендерить видео формата 4К? Поработать над проектом в ArchiCAD? Обработать фото на профессиональном уровне? ThinkPad X1 Extreme справится с этими вызовами с экстремальной производительностью и скоростью. Даже в пустыне, в невесомости, под снегом или проливным дождем он не подведет, ведь ThinkPad X1 Extreme прошел сертификацию по военным стандартам Министерства обороны США MIL-STD-810G. Внезапное падение устройства* не повлечет за собой потерю ценных данных, а если девушка работает с конфиденциальной информацией, то набор опций, защищающих устройство от взлома, приведет в отчаяние даже самого опытного хакера.

*Не повторять в реальной жизни. Подобная эксплуатация не является гарантией будущего функционирования.

Для девушки, полной энергии

Она способна решать несколько задач одновременно и успешно справляться с делами на бегу? Может гулять с ребенком и в то же время отвечать на рабочее письмо или на комментарии в Instagram? Такая девушка оценит практичный гаджет, делающий ее жизнь проще.

Lenovo ideapad D330 — отличный сюрприз для проактивной мамы и блогера. Этот ноутбук 2-в-1 легко впишется и в образ с элегантной деловой сумкой, и в более спортивный стиль с рюкзаком.

Особенность этой модели – съемная клавиатура. Она заменяет подставку во время конференц-колла или просмотра видеороликов. Благодаря съемной клавиатуре с устройством комфортно работать на прогулке или в путешествии.

Для стильных и активных

К слову, о рюкзаках. Эффектный аксессуар лишь усилит впечатление от подарка. Преподнесите гаджет в стильном рюкзаке – и он станет лучшей упаковкой! Укрепленное дно, жесткая спинка и усиленная конструкция модели Lenovo B210 надежно защитят устройство от ударов. А несколько классических, но сочных вариантов расцветки сделают этот рюкзак универсальным элементом вашего гардероба.

Планшет для дочки

Кажется, совсем недавно ваша кроха не умела даже ползать, а сегодня она уже сама может включить «Свинку Пеппу» или любимую игру?





Подарите вашей малышке планшет Lenovo TAB4 8, и самая полезная и интересная информация всегда будет у нее под рукой – любимые мультфильмы, развивающее видео, множество инструментов для творчества. Благодаря защитному комплекту Lenovo TAB4 8 Bumper Sticker гаджет долго будет выглядеть как новый.

Для маленьких и больших девочек

Стильный дизайн, сияющий корпус, прочный стеклянный экран, мощный процессор – планшет Lenovo Tab 10P создан для эстетического удовольствия, развлечений и комфортного просмотра мультимедийного контента.





Используйте планшет совместно с другими членами семьи – достаточно лишь прикосновения к сканеру отпечатка пальца, чтобы войти в личный аккаунт. Ваши индивидуальные настройки и набор приложений будут под надежной защитой. Качественную картинку дополнит объемный звук, создаваемый четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby® Atmos. Любой фильм, книга или онлайн-урок принесут еще больше удовольствия обладательнице этого яркого гаджета!

Подарок для Fashion Lady

Настоящую модницу видно с детства – это самая красивая и популярная девочка в классе и такой она остается в любом возрасте – даже с появлением внуков :) Стиль вашей любимой модницы отлично подчеркнет ноутбук Lenovo ideapad 520.





Его элегантность таится в тонком металлическом корпусе, а яркость – в насыщенных красках дисплея. Кроме этого, вы точно найдете ноутбук, цвет которого впечатлит его будущую обладательницу. Обратите внимание на аристократичный серый стальной, сочный золотисто-кремовый и переливающийся солнечными бликами бронзовый.

Для непобедимой киберспортсменки

Жена или дочка с легкостью побеждает вас в Dota 2 или Counter-Strike? Мечтает о портативном и мощном устройстве, чтобы после учебы или работы отдыхать за любимой игрой? А может быть, она вообще втайне мечтает стать киберспортсменкой? Тогда ей нужен надежный инструмент для тренировок – игровой ноутбук Lenovo Legion Y530.





Модель в максимальной комплектации оснащена 15-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и разрешением FHD. Благодаря яркости 300 нит, матрице IPS с антибликовым покрытием, частоте обновления 144 Гц, ноутбук позволяет полностью погрузиться в игровой сюжет независимо от места и времени.

Для IT-girl — новое измерение красоты

Ноутбук-трансформер Yoga Glass 920 — это как целый мир новых возможностей в одном устройстве. С ним каждая женщина сможет раскрыть свой потенциал в творчестве и работе.





Сенсорный 4К-дисплей (3840 x 2160) поражает богатством красок и оттенков. Технология Dolby® Atmos создает трехмерное звуковое пространство, буквально окутывая вас звуком, который при прослушивании в наушниках словно струится со всех сторон.

Цифровой стилус Lenovo Active Pen 2 позволяет рисовать прямо по экрану. Он распознает 4096 уровней нажатия – с точностью будут переданы и четко проведенная линия, и воздушный росчерк. Одним словом, контент на экране YOGA Glass 920 превращается в произведение искусства! Да и сам он как произведение искусства – благодаря эффектной отделке крышки стеклом Corning Gorilla Glass.

Техника Lenovo легко сделает праздник особенным. Добавьте к презенту роскошный весенний букет – и такой комплект не оставит равнодушной ни одну маму, жену или дочку!