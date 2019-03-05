Смартфоны Xiaomi станут дороже

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что в скором времени смартфоны компании могут подорожать. Об этом сообщает Gizmochina.



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На такое решение в компании могут пойти для того, чтобы перестать быть в глазах потребителей «производителем дешевого оборудования».

— На самом деле мы хотим избавиться от репутации, что наши смартфоны стоят меньше двух тысяч юаней (300 долларов). Нам бы хотелось вкладывать больше средств и производить более качественные продукты, — уточнил Лэй Цзюнь. — В будущем наши смартфоны могут стать дороже. Ненамного, но все-таки дороже.

В Gizmochina пишут, что Xiaomi уже «некоторое время намекает на изменение свой ценовой модели». Об этом, например, может говорить выделение Redmi в полностью отдельный бренд. Гаджеты серии Mi за счет этого станут самыми дорогими в портфолио производителя.

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