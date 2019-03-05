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Во всех процессорах Intel обнаружена новая критическая уязвимость

06.03.2019 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Специалистами Вустерского политехнического института и Любекского университета обнаружена уязвимость Spoiler, которая есть во всех процессорах Intel, выпущенных с момента появления архитектуры Core. Об этом пишет iXBT.

Во всех процессорах Intel обнаружена новая критическая уязвимость
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: tehnot.com

Как и ранее выявленная уязвимость Spectre, она связана с особенностью механизмов спекулятивного исполнения, но задействует другой аппаратный блок. По словам исследователей, уязвимость сохраняется вне зависимости от используемой ОС, виртуальной машины или изолированной среды.

Программные обновления, призванные закрыть уязвимости Spectre и Meltdown, в случае Spoiler неэффективны. Более того, полное исправление программным путем невозможно в принципе. Проблема может быть устранена только в будущих процессорах за счет изменений в архитектуре, на что Intel в лучшем случае понадобится несколько лет.

Компания Intel была уведомлена о наличии уязвимости 1 декабря прошлого года. Остается добавить, что уязвимость Spoiler затрагивает только процессоры Intel, но не AMD.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные процессоры Intel:

 
 
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Специалистами Вустерского политехнического института и Любекского университета обнаружена уязвимость Spoiler, которая есть во всех процессорах Intel, выпущенных...
 
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