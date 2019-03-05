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Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10

06.03.2019 21:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Авторы известного западного техно-ресурса PhoneArena на основе уже известных «утечек» создали несколько рендеров, на которых изображен флагманский смартфон компании Samsung второй половины года — Galaxy Note 10.

Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10
Фото: PhoneArena

В PhoneArena уточнили, что их изображения смартфона основаны на предварительной информации и пока не представляют окончательный дизайн гаджета.

Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10

Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10


Вместе с тем, обозреватели ресурса предполагают, что Galaxy Note 10 оснастят основной камерой из четырех модулей, аналогичной использующейся в Galaxy S10 5G. Возможно, разрешение фотомодулей составит 12 Мп + 12 Мп (телефото, двукратный зум) + 16 Мп (суперширокоугольный). Четвертый модуль — 3D-сенсор для определения глубины объектов в кадре.

Скорее всего, Samsung Galaxy Note 10 также получит сдвоенную фронтальную камеру, расположенную в овальной «дыре» в 6,66-дюймовом экране на манер Galaxy S10+. В дисплей также наверняка встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10

Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10


Более точных технических характеристик аппарата пока не называется, но по аналогии с прошлыми моделями можно предположить, что «железо» Galaxy Note 10 будет сопоставимо с тем, что используется в недавно анонсированных Galaxy S10. Анонс Galaxy Note 10, вероятно, состоится не раньше конца лета.

Ниже — цены текущих флагманских смартфонов Samsung:

 
 
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Авторы известного западного техно-ресурса PhoneArena на основе уже известных «утечек» создали несколько рендеров, на которых изображен флагманский смартфон компании...
 
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