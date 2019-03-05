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Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10
06.03.2019 21:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Авторы известного западного техно-ресурса PhoneArena на основе уже известных «утечек»
В PhoneArena уточнили, что их изображения смартфона основаны на предварительной информации и пока не представляют окончательный дизайн гаджета.
Скорее всего, Samsung Galaxy Note 10 также получит сдвоенную фронтальную камеру, расположенную в овальной «дыре» в 6,66-дюймовом экране на манер Galaxy S10+. В дисплей также наверняка встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Ниже — цены текущих флагманских смартфонов Samsung:
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторы известного западного техно-ресурса PhoneArena на основе уже известных «утечек» создали несколько рендеров, на которых изображен флагманский смартфон компании...
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