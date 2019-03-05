Скорее всего, именно так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10

Авторы известного западного техно-ресурса PhoneArena на основе уже известных «утечек» создали несколько рендеров, на которых изображен флагманский смартфон компании Samsung второй половины года — Galaxy Note 10.



Фото: PhoneArena

В PhoneArena уточнили, что их изображения смартфона основаны на предварительной информации и пока не представляют окончательный дизайн гаджета.











Вместе с тем, обозреватели ресурса предполагают, что Galaxy Note 10 оснастят основной камерой из четырех модулей, аналогичной использующейся в Galaxy S10 5G. Возможно, разрешение фотомодулей составит 12 Мп + 12 Мп (телефото, двукратный зум) + 16 Мп (суперширокоугольный). Четвертый модуль — 3D-сенсор для определения глубины объектов в кадре.

Скорее всего, Samsung Galaxy Note 10 также получит сдвоенную фронтальную камеру, расположенную в овальной «дыре» в 6,66-дюймовом экране на манер Galaxy S10+. В дисплей также наверняка встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.











Более точных технических характеристик аппарата пока не называется, но по аналогии с прошлыми моделями можно предположить, что «железо» Galaxy Note 10 будет сопоставимо с тем, что используется в недавно анонсированных Galaxy S10. Анонс Galaxy Note 10, вероятно, состоится не раньше конца лета.

Ниже — цены текущих флагманских смартфонов Samsung: