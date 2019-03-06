Основатель стартапа RocketBody дал интервью YouTube-каналу 'Стартап Технологии'

В интервью каналу "Стартап Технологии" основатель стартапа RocketBody Тимофей Липский рассказал о трендах мировой в обрасти разработки гаджетов для ЗОЖ.

RocketBody - это носимый AI фитнес-тренер, который в 2016 году стал победителем конкурса стартапов Minsk Startup Weekend. С тех пор проект собрал на Kickstarter более 70.000$, поднял инвестиции от компании Quattro Capital при оценке $1 млн., а также сделал несколько пивотов.

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