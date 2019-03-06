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МЗКТ может лишиться части заказов: в России приняли на вооружение «Платформу-О»

07.03.2019 09:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Шасси российского производства для ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О», приняты на вооружение, сообщает ТАСС.

МЗКТ может лишиться части заказов: в России приняли на вооружение «Платформу-О»
Фото: Миноброны России

Об этом информационному агентству сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России. Сейчас подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс» используют белорусские многоосные шасси МЗКТ-79221.

По сведениям источника, в рамках первой партии российская армия получит пять образцов из семейства «Платформа-О»: три машины грузоподъемностью 25, 50 и 85 т с колесными формулами 8×8, 12×12 и 16×16, а также тяжелый седельный и балластный тягачи (8×8) для транспортирования тяжелой техники массой до 165 т и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 т.

Само шасси отличается превосходной маневренностью: все колеса поворотные, поэтому огромный тягач может не только разворачиваться практически на месте, но и двигаться боком.

 
 
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Шасси российского производства для ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О», приняты...
 
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