Пентагон создаст гиперзвуковую систему. Ответ на путинский «Авангард»?

Министерство обороны США начало разработку гиперзвукового боеприпаса, аналогичного системе «Авангард», которую, по словам президента Владимира Путина, уже создала Россия.



Фото: army-news.ru

Американская корпорация Raytheon заключила соглашение с управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) на исследование и разработку гиперзвукового боеприпаса. Об этом компания сообщила во вторник.

Предполагается, что это будет система, действующая по принципу планера. Носителем будет ракета, которая разгонит боеприпас до скорости, превышающей скорость звука в пять раз.

Далее снаряд отделится от носителя и, планируя, направится к цели. На этом этапе полета он не будет разгоняться, и, соответственно, не будет оснащаться маршевым двигателем.

Стоимость контракта составляет 63,3 млн долларов. В программе участвуют военно-воздушные силы США.

«Мгновенный глобальный удар»

Программа называется Tactical Boost Glide (TBG, «тактический разгонный планирующий блок»), в настоящее время она находится на начальной стадии оценки проекта.

В сообщении на сайте DARPA говорится, что будут использоваться наработки из предыдущих программ, включая проект гиперзвукового планера Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), разработанного в рамках программы «мгновенного глобального удара» — Prompt Global Strike.

Работы по созданию гиперзвуковых планирующих блоков идут уже много лет. Изначально концепция заключалась в том, чтобы создать боеприпас, который будет лететь на гиперзвуковой скорости и сможет в кратчайшее время поразить цель в любой точке мира.

Разгонять планирующий блок до такой скорости предполагалось при помощи ракеты, а сам планер перемещался бы без ускорителя.

Гиперзвуковая скорость и активное маневрирование по замыслу оставляет мало шансов противнику на перехват такой цели.

Как ранее рассказывал Русской службе Би-би-си научный сотрудник программы «Ядерная политика» Фонда Карнеги Джеймс Эктон, США столкнулись с большими сложностями при создании такого боеприпаса, к середине 2010-х годов программа забуксовала.

Осенью 2017 года представитель министерства обороны России Александр Емельянов заявил, что Пентагон приступил к созданию системы быстрого глобального удара, не объяснив, имеет ли он в виду продолжение старой программы или начало новой.

В 2018 году президент Путин, выступая с ежегодным посланием, заявил, что Россия разработала такой боеприпас. А в послании 2019 года сказал, что его уже производят серийно.

В декабре 2018 года американская счетная палата опубликовала доклад, в котором рассказывалось об аналогичных разработках в России и Китае.

«Китай и Россия ведут работы по созданию гиперзвукового оружия, поскольку его скорость, высота полета и маневренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны, и оно может применяться для улучшения средств нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет», — говорилось в документе.

Путин и «Авангард»

В марте 2018 года Путин в ежегодном послании рассказал о новых российских стратегических вооружениях, среди которых он упомянул комплекс «Авангард» . Этот комплекс по описанию очень похож на гиперзвуковой планирующий блок.

«Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600−2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется», — описывал новое оружие Путин.

Спустя год Путин в послании назвал создание этой системы «соразмерным по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли». Он также говорил, что ее производство уже началось. Независимого подтверждения этого заявления нет.

Риск ядерной войны

По словам Эктона из Фонда Карнеги, системы «быстрого глобального удара» — в частности, гиперзвуковой планирующий блок — сильно увеличивают риск начала ядерной войны.

Дело в том, что такой блок обладает двумя свойствами, которые осложняют его перехват. Он движется на сравнительно небольшой высоте и на очень высокой скорости.

Даже если запуск ракеты, которая будет разгонять этот планер до гиперзвуковой скорости, удастся засечь системами предупреждения о ракетном нападении, его подлетное время будет не так велико, чтобы можно было успеть его перехватить. Малозаметность блока также снижает возможность перехвата.

По мнению Эктона, это может привести к превентивному ядерному удару с той стороны, на которую будет нацелено такое оружие. Противник, согласно этой логике, будет настолько опасаться «быстроты» удара, что может ударить первым.