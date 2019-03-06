Трамп по ошибке назвал Тима Кука «Тим Эппл»

Во время круглого стола Американского консультативного совета по кадровым вопросам, Дональд Трамп назвал гендиректора Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом пишет TJournal.

«Вы действительно вложили большие средства в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл», — сказал Дональд Трамп. Глава Apple никак не отреагировал.

До этого у Трампа уже возникала похожая ситуация. Он называл гендиректора Lockheed Martin «Мэриллин Локхид», хотя ее настоящая фамилия Хьюсон.

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