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Трамп по ошибке назвал Тима Кука «Тим Эппл»
07.03.2019 12:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время круглого стола Американского консультативного совета по кадровым вопросам, Дональд Трамп назвал гендиректора Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом
«Вы действительно вложили большие средства в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл», — сказал Дональд Трамп. Глава Apple никак не отреагировал.
До этого у Трампа уже возникала похожая ситуация. Он называл гендиректора Lockheed Martin «Мэриллин Локхид», хотя ее настоящая фамилия Хьюсон.
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Во время круглого стола Американского консультативного совета по кадровым вопросам, Дональд Трамп назвал гендиректора Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом...
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