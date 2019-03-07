Самое трудное - летать «вслепую». Как служит единственная девушка-пилот Вооруженных Сил Беларуси

Без малого пятая часть персонала 50-й авиабазы в Мачулищах — представительницы прекрасного пола. По словам командира авиабазы, полковника Андрея Лукьяновича, в авиационной части всегда рады видеть девушек, для которых есть масса специальностей. Необходимо только хорошее здоровье, высшее образование и желание служить.





«Наши девушки выполняют свои обязанности наравне с мужчинами, ничем не уступая. И должности у них не только сержантские, есть и офицеры. Они обслуживают авиационную технику, на их плечах лежит метеорологическое, медицинское, поисково-спасательное обеспечение, объективный контроль полетов и связь. На них во всем можно положиться», — отметил Андрей Лукьянович.

В канун Восьмого марта 42.TUT.BY побывал в гостях у авиаторов и узнал, как служит единственная в Беларуси девушка-летчик транспортно-боевого вертолета Ми-8МТВ-5.

Иногда приходится летать совсем вслепую

Профессия летчика-штурмана, которую выбрала капитан Наталья Лазько, одна из самых непростых. Можно сказать — это самый ответственный член экипажа, без которого даже командиру будет трудно посадить вертолет.





— В первую очередь на мне лежит навигация: маршрут прокладывается с помощью карты и бортовой многофункциональной системы (БМС). Делать это надо с высокой точностью, чтобы не отклониться от заданного маршрута и уложиться по времени. Во время посадки постоянно передаю командиру все необходимые данные. В одиночку справиться с посадкой вертолета, особенно в сложных метеорологических условиях, непросто. Точность и безопасность посадки вертолета зависят от того, как «правак» (летчик-штурман. — прим.ред.) ведет — командир просто физически не успевает за всем следить.





Иногда приходится летать по приборам. Такие полеты, по признанию девушки, непростые, но интересные.

— Мы летаем практически в любую погоду, исключения только при сильном ветре — больше 25 м/с, такой запросто может развернуть вертолет и вообще наделать немало бед. Даже ветер до 15 м\с может снести вертолет от места посадки. За его силой необходимо постоянно следить и корректировать курс.

Первая посадка была жесткой

В авиацию Наталья попала случайно, хотя в ее семье были военные: оба ее дяди служат в войсках ПВО. В одиннадцатом классе девушка участвовала в соревнованиях по самбо, там ее заметили и предложили учиться в академии. Выбирая факультет, Наталья остановилась на армейской авиации.





— Быть летчиком престижно, и как раз тогда проходил ограниченный набор. Всего на факультете нас было семь девчонок, и только одна не доучилась до конца — отчислили за неуспеваемость. Предметы были сложные: авиационная техника, воздушная навигация, аэродинамика и другие. Легче всего давалась авиационная техника — у нас был хороший преподаватель, который интересно вел предмет, и почти каждое занятие мы проводили у наглядного макета — отдельный элемент конструкции или вертолет целиком.





За годы учебы в академии налет девушки составил 243 часа, из них 18 — на Ми-8.

— Сразу ничего не получалось. Тренировались все делать по отдельности: работать педалями, рычагом управления, потом «ручка шаг-газ» (ручка управления общим шагом винта. — прим. ред.). Поначалу непросто было совместить все элементы вместе, синхронизировать руки и ноги. Моя первая посадка была жесткой, впрочем, у кого было в первый раз по-другому? Когда объясняет инструктор, вроде все просто: прибрать на себя ручку, погасить оставшуюся поступательную скорость и, приподняв шаг-газ, снизив вертикальную скорость, плавно приземлить машину. Но ты волнуешься, и машина «ударяется» о землю.





Первый самостоятельный полет запомнился не только сильным волнением, но и тишиной в салоне, когда никто не разговаривает рядом — обычно в «вертушке» при обучении сидит несколько курсантов, помимо инструктора.

Шоколад положен только летчикам-истребителям

Кроме Ми-2, Наталья успела полетать на нескольких типах вертолетов, но о том, чтобы полетать за штурвалом истребителя, девушка даже не думала.

— У летчиков-истребителей больше нагрузка, женскому организму с ней справиться труднее. Вертолеты — другое дело. У нас даже рацион другой, например, нет шоколада, что, конечно, печалит.





Перед тем, как сесть за штурвал «восьмерки» в 50-й авиабазе, Наталья проходила обязательную для молодых специалистов переподготовку — подтягивала теорию, «летала» на тренажере, сдавала зачеты.

— Труднее всего было научиться быстро «собрать стрелки» на пилотажно-командном приборе, ПКП, — рассказывает девушка, — если выдерживать их в центре прибора, так, чтобы стояли крестом, вертолет будет снижаться точно по заданной линии и попадет аккурат на посадочную полосу. А если стрелка отклонилась вправо или влево от центра, надо накренением вертолета в ту же сторону снова загнать ее в центр. Вообще в кабине много приборов, за которыми нужно постоянно следить.





Самый любимый вид полетов Натальи — ночные. По словам девушки, Минск особенно красив в это время суток, но большая часть полетов — обычная армейская работа.

— Самый долгий полет был в Брест. Нужно было прилететь за десантниками, произвести высадку, поучаствовав в военных маневрах, после чего вернуться обратно. В общей сложности тогда около шести часов провели в воздухе. К слову, вертолет пилотируем всегда вдвоем — когда командиру нужно отдохнуть, он передает управление мне, и так по нескольку раз, пока пройдем весь маршрут. Вообще уже после трех часов в вертолете ноги затекают и хочется пройтись размяться.





За свою летную практику Наталья освоила сразу несколько модификаций «восьмерки»: Ми-8Т, Ми-8МТ и Ми-8МТВ-5.

— Больше всего нравится Ми-8МТВ-5. Нам «правакам» он сильно облегчает жизнь — большинство функций автоматизированы, при посадке меньше вибрации, в кабине комфортней.

Командир авиабазы полковник Андрей Лукьянович высоко отзывается о своем единственном пилоте-девушке.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Наталья хороший летчик, пилотирует уверенно, любит летать. Постоянно работает над собой, требовательна, в коллективе ее уважают. Девушка подготовлена к полетам во время боевых действий в любое время суток и в сложных метеусловиях. На нее как пилота можно положиться на все сто.

Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех девушек, которые несут службу в воинских частях. Их трудно назвать слабым полом — полеты, полевые выходы, учения — все задачи они выполняют наравне с мужчинами. Хочется сказать им огромное спасибо за профессионализм и ответственность, за то, что они делают нашу армию не только красивее, но и сильнее.