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В США шестилетний мальчик чуть не умер от столбняка

08.03.2019 12:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Шестилетний мальчик из штата Орегон (США) случайно рассек лоб, играя на ферме. Его родители сразу обработали рану и пару дней проблем не возникало, но на шестые сутки у мальчика появились мышечные спазмы, а после — затруднения с дыханием. Об этом пишет Live Science.

В США шестилетний мальчик чуть не умер от столбняка
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Обеспокоенные родители сразу же обратились к докторам. Те диагностировали у пострадавшего столбняк — впервые за 30 лет в штате Орегон. Обычно от столбняка делают прививки, но по какой-то причине мальчик не получил ее (как и некоторые другие вакцины, рекомендованные для ребенка его возраста).

Когда ребенка доставили в больницу, мышцы его челюсти уже были в спазме. Мальчика определили в отделение интенсивной терапии, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сделали прививку от столбняка, а также ввели лекарства с антителами для борьбы с вредоносной бактерией.

В отделении интенсивной терапии ребенок провел 47 дней, следующие несколько недель ушли на реабилитацию. Наконец, с медицинским счетом в 800 тысяч долларов мальчик смог вернуться к нормальной жизни — ему даже разрешили кататься на велосипеде.

Доктор Уильям Шаффнер (Dr. William Schaffner) из Университета Вандербильда отметил, что заражение ребенка столбняком является «трагическим событием, которое можно было легко предотвратить с помощью заранее сделанных прививок». Он также отметил, что прививание — единственный действенный на сегодня способ борьбы со столбняком.

 
 
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Шестилетний мальчик из штата Орегон (США) случайно рассек лоб, играя на ферме. Его родители сразу обработали рану и пару дней проблем не возникало, но на шестые...
 
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