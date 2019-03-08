Самая смертоносная пушка Второй мировой войны - 8,8 cm FlaK 18

1 ноября 1944 года бомбардировщик капитана Вернера Геринга Boeing B-17 Flying Fortress вместе с другими самолетами союзнической армады летел около четырех часов, чтобы нанести удар по немецкому городу Лойна. Там был расположен большой химический комплекс, важный для оборонной промышленности.



Boeing B-17 Flying Fortress. Фото: wikipedia.org/U.S. Air Force photo

Бомбардировщиков встретил шквал зенитного огня. Самолет Геринга серьезно потрепали: два двигателя не работали, оперение было иссечено осколками, фюзеляж напоминал дуршлаг.

Когда «летающая крепость» приземлилась на территории военно-воздушной базы Моулсворт, экипаж насчитал в фюзеляже 245 пробоин. Большинство из них оставила немецкая зенитная пушка 88-мм Fliegerabwehrkanone (FlaK) — наверное, самое смертоносное немецкое орудие Второй мировой войны, пишет The National Interest.



8,8 cm FlaK 36. Фото: wikipedia.org/Imperial War Museum London

Другим бомбардировщикам в тот день не так повезло: из 1291 самолета, отправленного в то утро, 25 не вернулись, а еще 567 были сильно повреждены зенитным огнем. Хотя Люфтваффе уже было тенью своего прежнего «я», ПВО Германии, усиленное 88-мм и более крупными пушками, уничтожило 6400 англо-американских бомбардировщиков, нанеся сильные повреждения 27 тысячам другим только в 1944 году, утверждает издание.

За время войны 8.8 cm Flak 18/36/37/41 заслужила грозную репутацию. Этого орудия боялись летчики, танкисты и пехотинцы армий союзников. Модифицированный вариант этой пушки был установлен на тяжелом танке и нескольких моделях самоходных установок.

В обход санкций

В конце Первой мировой войны Версальский договор ввел строгие санкции в отношении военно-промышленного комплекса Германии, особенно в отношении Круппа и Рейнметалла. Поэтому немецкие инженеры в обход санкций работали над новым орудием в Швеции, на заводах местной фирмы «Бофорс».



Унитарный выстрел с осколочно-фугасной гранатой для 88-мм пушки. Фото: wikipedia.org/BrokenSphere

Выбор калибра нового зенитного орудия был обусловлен тем, что 88-мм боеприпас считался самым большим и тяжелым (около 15,4 кг), который мог поднять человек в одиночку.

Чтобы ввести в заблуждение английских и французских наблюдателей за соблюдением условий Версальского договора, орудие получило обозначение 8,8 cm FlaK18 (88-мм зенитное орудие образца 1918 года). Это говорило о том, что орудие, якобы, было создано еще до окончания Первой мировой войны.

В открытую зенитку стали производить на заводах Германии в 1932 году. Но еще целых три года, вплоть до 1935 года, для конспирации зенитные части именовались «подвижными батальонами» (Fahrabteilung).

«Летающие мертвецы»

Орудие отличалось полуавтоматическим затвором, позволявшим опытному расчету выдавать по 20 прицельных выстрелов в минуту. Девятикилограммовый снаряд нес 0,87 кг взрывчатки. Досягаемость по высоте составляла 10 600 м. Снаряд выдавал около 1500 осколков, которые могли повредить самолет в радиусе 200 метров.



Фото: wikipedia.org/Bundesarchiv, Bild

Лафет позволял поворачивать ствол на все 360 градусов. Из-за того, что снаряд зенитки разгонялся до скорости 800−820 м/сек, ствол имел не самую высокую живучесть — около 900 выстрелов. Поэтому конструкторы предусмотрели возможность его быстрой замены в полевых условиях.

Издание пишет, что немцы постоянно экспериментировали, пытаясь добиться большей живучести ствола. Эксперименты с метательным веществом и ведущими поясками для снарядов позволили добиться показателя в 6000 выстрелов на ствол. Но изменить в условиях войны производственные линии было невозможно — производство пушек нельзя было останавливать.

Обновленная зенитка 88 мм FlaK 37 оснащалась системой передачи данных Ubertransunger 37, которая передавала информацию о направлении ведения огня, угла возвышения пушки и задержке разрыва снарядов. Это значительно повышало эффективность зенитки.

Взрыватели снарядов были двух типов: барометрические и временные. Первые подрывали снаряд на определенной высоте, вторые — через заданный промежуток времени. Зазубренные осколки могли запросто обезглавить нескольких членов экипажа бомбардировщика. Иногда страх парализовывал целые экипажи, пережившие разрушительный обстрел. Их потом называли «летающие мертвецы».

Универсальный разрушитель

В первой половине 1944 года число погибших на 1000 членов экипажа бомбардировщиков, пробывших шесть месяцев в бою, составляло 712 убитых и пропавших без вести и 175 раненных, что без малого — 89%.



Фото: wikipedia.org/Bundesarchiv Bild

По мере того, как пушка становилась все более универсальной, расширялась номенклатура ее боеприпасов: к 1944 году в боекомплекте зенитки насчитывалось восемь типов осколочно-фугасных снарядов, семь — кумулятивных и четыре кинетических бронебойных. Особенно опасным был снаряд АР40 с вольфрамовым сердечником. После того, как он пробивал броню, дополнительный заряд детонировал внутри танка, гарантированно уничтожая экипаж.

Однако для использования в качестве противотанковой, FlaK 37 не хватало мобильности. Немцы по-разному пытались решить эту проблему. Например, устанавливали пушку на шасси полугусеничного бронированного тягача Sd.Kfz.9, более продвинутая версия такой установки получила название Zugkraftwagen 18t. Было выпущено всего 14 таких машин вместо запланированных 112.

Когти для «тигра»

Возможности 88-мм пушки настолько впечатлили немцев, что они еще в 1936 году планировали установить ее на танк. Так и произошло, первым получил модифицированную зенитку PzKpfw VI Tiger I. Пушка была настолько точной и мощной, что действовала по принципу: «один выстрел — одна уничтоженная цель».

Боекомплект танка составлял 92 выстрела, самым эффективным снарядом был бронебойный подкалиберный с вольфрамовым сердечником Pzgr. 40, пробивавший с 2000 м броневую плиту толщиной 110 мм.



PzKpfw VI Tiger I. Фото: wikipedia.org/Idaho Military History Museum

Еще большей разрушительной мощью отличалась зенитная пушка 8,8 cm FlaK 41. В ПВО рейха она начала поступать в 1943 году, до этого опытные образцы орудия проходили испытания в Северной Африке.

Скорострельность новой пушки составляла 22−25 выстрелов в минуту, а начальная скорость осколочного снаряда достигала 1000 м/с. По сравнению с FlaK 18 был значительно увеличен пороховой заряд — до 5, 5 кг (вместо 2,9).

На основе этой зенитки, у которой позаимствовали ствол и баллистику, после соорудили противотанковую пушку Pak 43. Орудие получилось настолько мощным, что сразу же под него был создан ряд самоходных орудий — САУ «Nashorn», «Фердинанд» и «Ягдпантера». Кроме того, столь мощное оружие получил тяжелый немецкий танк PzKpfw VI Ausf B «Tiger II.

Ни один танк СССР, США или Великобритании вообще не предоставлял своему экипажу хоть какой-нибудь защиты от снарядов Pak 43. Лишь в некоторых случаях держать 88-мм снаряды могла броня танка ИС-2 образца 1944 года.

Гибкий подход немцев к 8.8 cm Flak 18/36/37/41 позволил им успешно адаптировать эту пушку к потребностям их армии на протяжении всей войны. Созданное ими оружие до самой капитуляции рейха успешно справлялась со всеми образцами техники союзников на земле и воздухе. Благодаря этому орудие заслужило репутацию самого смертоносного во время Второй мировой войны.