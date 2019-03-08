Недорогой, но огненный смартфон: полный обзор Samsung Galaxy A30 за 549 рублей

На выставке MWC 2019 в Барселоне Samsung показала два новых смартфона среднего класса — Galaxy A30 и Galaxy A50. Первая модель в середине марта начнет продаваться в Беларуси, официальная цена — 549 рублей. 42.TUT.BY уже удалось несколько дней провести с гаджетом и понять, получится ли у него побороться с конкурентами от китайских брендов.





Корпус полностью пластиковый

Galaxy A30 полностью пластиковый. На наш взгляд, это его главный и вместе с тем единственный эргономический недостаток. И дело тут не в недостатке удобства при использовании смартфона одной рукой (с этим как раз все в порядке), а в глянцевой задней крышке. Предположим, что она будет быстро покрываться мелкими царапинами, — лучше сразу докупить чехол.





Зато Galaxy A30 позволяет установить одновременно две nanoSIM-карты и карточку памяти microSD (объемом до 512 ГБ). Еще один плюс — порт для зарядки и синхронизации USB Type-C, а не морально устаревший microUSB. На месте и 3,5-мм разъем для наушников. В общем, с набором разъемов у смартфона полный порядок.





Сканер отпечатков пальцев в Galaxy A30 находится на своем привычном месте — на задней панели смартфона. Дотягиваться до него указательным пальцем будет удобно как правшам, так и левшам.





Рекордов по скорости распознавания владельца датчик не ставит, но и тормозом назвать его нельзя: за пару дней тестирования осечек сенсор так и не дал. На разблокировку таким способом (из-за не самой быстрой анимации включения экрана) у аппарата уходит не больше секунды.

Впрочем, устройство можно активировать и через сканирование лица фронтальной камерой. При хорошем освещении функция срабатывает практически мгновенно: по ощущениям, по скорости не самый дорогой Galaxy A30 не уступает даже топовому Galaxy S10+ (наш полный обзор ). При недостатке света разблокировка становится чуть медленнее. Чтобы посмотреть на смартфоне время ночью, гаджет будет удобнее разблокировать пальцем.





Мультимедийный динамик одинарный, разговорный ему не подыгрывает. Максимальной громкости достаточно, чтобы не пропустить уведомление или входящий звонок, но использовать смартфон как полноценную колонку, скорее всего, не выйдет. Спикеру слегка не хватает низких частот.

Отличный экран

В новом Galaxy A30 установлен 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (403 ppi). В целом, дисплей оставляет только приятные впечатления: из-за особенностей матрицы цвета на панели выглядят очень яркими и контрастными, прямо как на флагманских смартфонах.





При желании цветовая палитра регулируется в настройках, там есть и заранее подготовленные профили с приглушенными оттенками (может пригодиться, например, при редактировании фотографий). Максимальной яркости, пускай и без сильного запаса, хватает, чтобы смартфоном можно было продолжать пользоваться на улице в солнечный день или под искусственным светом.

Из спорных моментов — небольшая инверсия белого цвета при взгляде на панель под углом. Но такой «болезнью» страдают и куда более дорогие аппараты с AMOLED-матрицами, так что Galaxy A30 (особенно с учетом его цены) это вполне можно простить.





Вырез в форме капли в верхней части дисплея не вызывает недовольства: на него перестаешь обращать внимание уже через полчаса использования гаджета.

Играть можно, но не всегда на максимальных настройках

Galaxy A30 работает на фирменном 8-ядерном процессоре Samsung — Exynos 7904, которому ассистирует 2-ядерный графический процессор Mali-G71 MP2. Оперативной и постоянной памяти — соответственно от 3/32 ГБ. По сути, Exynos 7904 — обновленная версия процессора Exynos 7885.





В AnTuTu такая связка набирает чуть больше 105 тысяч очков — неплохой результат для смартфона из среднего ценового диапазона. На таком «железе», скорее всего, получится запустить все современные игры, но не всегда на максимально возможных настройках графики. Мощности видеочипа Mali-G71 MP2 для этого немного не хватает.

Но если игры для вас не самая приоритетная задача, мощности Galaxy A30 с лихвой хватит на все «бытовые» задачи. Листать ленту фотографий в Instagram, переписываться в Viber, Telegram или Gmail, смотреть видео в YouTube, пользоваться навигацией и слушать музыку через стриминговые сервисы точно будет комфортно: интерфейс работает плавно.

Во многом это заслуга фирменной оболочки One UI, о которой мы подробно рассказывали в обзоре Galaxy S10+. Если вкратце, то в One UI все элементы на экране расположены в нижней части, а не сверху: так до них легче дотянуться большим пальцем без перехвата смартфона в руке.

Два дня без подзарядки

На наш взгляд, одно из самых главных преимуществ Samsung Galaxy A30 — это время автономной работы.

За счет энергоэффективного процессора, выполненного по 14-нм технологии, не самого прожорливого экрана с AMOLED-матрицей и батареи на 4000 мА·ч смартфоном от полной зарядки вполне можно пользоваться около двух дней в обычном режиме и день в более активном (например, если постоянно прокладывать маршрут по GPS-модулю или играть).





Наши наблюдения подтверждают результаты теста AnTuTu Tester, в котором Galaxy A30 набрал больше 13,5 тысячи очков — вдвое больше по сравнению с результатами большинства конкурентов.

Но, что не менее важно, Galaxy A30 поддерживает ускоренную зарядку на 15 Вт. Благодаря ей полностью восполнить заряд батареи от комплектного адаптера питания получится примерно за полтора часа.

Суперширокоугольная камера

Еще одна отличительная особенность Galaxy A30 — сдвоенная основная камера, в которой дополнительный модуль на 5 Мп (f/2.2) нужен не для определения глубины объектов в кадре, а для создания снимков с увеличенным углом обзора в 123 градуса. В смартфонах среднего уровня такое пока редкость. Основной фотомодуль — 16-мегапиксельный (f/1.7), с фазовым автофокусом.

Ниже — пары фотографий, сделанные на главный и дополнительный фотомодули смартфона на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом:

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Днем фотографии с обоих фотомодулей выходят вполне прилично для смартфона за 549 рублей: резкости хватает, цветопередача не вызывает нареканий благодаря правильному балансу белого. Порадовала и быстрая автофокусировка — выбирать нужный объект тапом по экрану необязательно.

Вечером ситуация немного меняется: на суперширокоугольный сенсор снимать становится сложнее, качество снижается. Но заметим, что такая же ситуация наблюдается даже в случае с флагманским Galaxy S10+. С фотографиями с основного датчика дело обстоит лучше: они не проигрывают кадрам с «Одноклассников» от других производителей, продающихся по схожей цене.

Фронтальная камера — 16-мегапиксельная (f/2.0), отдельно останавливаться на ней не будем и лишь отметим, что качества селфи-снимков хватит, чтобы поделиться ими в социальных сетях.

Резюме

Samsung Galaxy A30, особенно с учетом цены в 549 рублей, — достаточно сбалансированный смартфон. На наш взгляд, к его главным плюсам относится отличная автономность (около двух дней), поддержка технологии ускоренной подзарядки, прекрасный дисплей с AMOLED-матрицей, а также возможность одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти.





Производительности хватит на большинство задач, включая современные 3D-игры, пускай и не всегда на максимальных настройках графики. Основная камера позволяет делать не только обычные снимки, но и фотографии с увеличенным углом обзора. Для смартфонов из средней ценовой категории такая возможность пока редкость. Не стоит забывать и о поддержке Samsung Pay.

Из спорных моментов остановимся на полностью пластиковом корпусе, который может начать покрываться мелкими царапинами, если заранее не поместить смартфон в чехол. Мультимедийного динамика хватит, чтобы не пропустить уведомление или входящий звонок, но использовать смартфон как переносную колонку вряд ли выйдет.

Как альтернативу новому Galaxy A30 можно рассмотреть, например, Honor 10 Lite (наш полный обзор ), который в официальной продаже предлагается за 529 рублей. Он также выполнен из пластика и сопоставим по производительности, но не так долго работает на одном заряде и не поддерживает Wi-Fi-сети на частоте в 5 ГГц.

Еще два альтернативных варианта — Xiaomi Mi A2 ( обзор ) или Mi 8 Lite ( обзор ). Эти устройства сделаны из металла или стекла, немного мощнее и также поддерживают ускоренную подзарядку. Правда, они не такие автономные и Mi 8 Lite в официальной продаже стоит дороже.