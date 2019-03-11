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Ученые нашли новый вид динозавров, живших 125 миллионов лет назад

12.03.2019 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Палеонтологи описали новый вид небольших орнитопод — травоядных динозавров, которые жили около 125 миллионов лет назад. Об этом пишет N+1.

Ученые нашли новый вид динозавров, живших 125 миллионов лет назад
Фото: James Kuether

Австралийские палеонтологи под руководством Мэттью Херн (Matthew C. Herne) из Квинслендского университета обнаружили и описали новый вид орнитопод, обитавших в начале мелового периода (около 125 миллионов лет назад) там, где сейчас находится юго-восточная Австралия. В меловом периоде на этом месте находился Австрало-Антарктический рифт, а на нем цепь активно извергающихся вулканов.

В вулканических отложениях в местечке Флэт Рокс (Flat Rocks) в разное время нашли верхние челюсти пяти особей нового рода и вида орнитопод. Так как окаменелости напомнили ученым перевернутый корпус галеона, новый таксон назвали Galleonosaurus dorisae. Как и другие ранние орнитоподы, динозавры были небольшого размера.

Ученые нашли новый вид динозавров, живших 125 миллионов лет назад
Фото: Matthew Herne

Ранее на юго-востоке Австралии исследователи обнаружили окаменелости еще четырех видов небольших орнитопод, которые в разное время обитали в том же районе рифтовой долины. Это были близкие родственники галлеонозавра, Diluvicursor pickeringi, окаменелости которого описали в прошлом году. Его останки нашли примерно в 200 километрах от Флат Рокс, но представители этого вида жили на 12 миллионов лет позднее галлеонозавров.

 
 
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Палеонтологи описали новый вид небольших орнитопод — травоядных динозавров, которые жили около 125 миллионов лет назад. Об этом пишет N+1.
 
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