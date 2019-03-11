Выяснен возраст, когда белорусы чувствуют себя на 65 лет

Американские ученые показали, сколько лет отделяет максимальный и минимальный возраст, в котором люди испытывают проблемы со здоровьем, свойственные человеку в 65 лет. Так, 76-летние люди в Японии и 46-летние жители Папуа Новой Гвинеи имеют одинаковый уровень возрастных заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Public Health, полную статистику можно посмотреть на сайте . Об этом сообщает « Индикатор ».



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Ученые из США на основании других исследований выделили заболевания, частота которых увеличивается с возрастом, определили средние показатели здоровья для 65 лет и проанализировали показатели «возрастного бремени здоровья» в 195 странах мира в период между 1990 и 2017 годом.

Позже других с возрастными болезнями сталкиваются в Японии, Швейцарии, Франции, Сингапуре и Кувейте, раньше всех от «возрастного бремени» начинают страдать жители Папуа Новой Гвинеи, Маршалловых островов, Вануату, Центральноафриканской Республики и Лесото.

Выяснилось, что в России средний возраст, в котором люди начинают страдать болезнями 65-летних, составил примерно 58 лет. По этому показателю Россия занимает 159 место рейтинга стран, а ее соседкой оказалась Индия. Жители Беларуси начинают чувствовать себя на «65» в возрасте 60 лет (Прим. TUT.BY).

Новая метрика позволяет увидеть разницу между увеличением продолжительности жизни и добавлением к ней здоровых лет, а также оценить, насколько «хорошо» или «плохо» люди стареют.

«Разница в 30 лет в результатах говорит о том, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни может быть либо успехом и возможностью, либо угрозой для общего благосостояния населения. Это зависит от проблем со здоровьем, связанных со старением, с которыми сталкивается население независимо от биологического возраста», — комментирует Анджела Чан, соавтор работы и сотрудник Центра тенденций и прогнозов в области здравоохранения при Вашингтонском университете.

По мнению исследователей, эта статистика должна пригодиться правительствам стран при определении социальной политики. Необходимо учитывать, когда люди начинают испытывать на себе негативные последствия старения, ведь связанные с возрастом проблемы могут привести к досрочному выходу на пенсию, сокращению рабочей силы и увеличению расходов на здравоохранение.