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В Китае обнаружили древний гроб с изображениями четырех мифических существ

12.03.2019 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайские археологи во время раскопок в южной провинции Гуйчжоу обнаружили лакированный гроб времен династии Мин (1368 — 1644). Согласно предположению ученых, возраст находки составляет около 500 лет. Об этом пишет ТАСС.

В Китае обнаружили древний гроб с изображениями четырех мифических существ
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Squirrel_photos / pixabay.com

Как сообщило агентство «Синьхуа», находка была сделана в одной из трех гробниц династии Мин в уезде Вэнъань в северо-восточной части провинции. По мнению сотрудников института культурных реликвий и археологических исследований Гуйчжоу, усыпальница была построена в 1581 году в период правления императора Ваньли (1572 — 1620).

Как передает агентство, на поверхности артефакта нанесены изображения четырех мифических существ Древнего Китая — Лазурного дракона, Алого феникса, Черной черепахи и Белого тигра. Стены самой гробницы украшены изображениями бонсая и журавлей.

По информации «Синьхуа», археологам также удалось обнаружить в усыпальнице различные ценности, среди которых золотые и серебряные шпильки, серьги и браслеты из благородных металлов. В гробнице были найдены также человеческие останки (фрагменты костей и зубов).

По словам археологов, результаты их работы внесут весомый вклад в изучение погребальных традиций династии Мин.

 
 
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Китайские археологи во время раскопок в южной провинции Гуйчжоу обнаружили лакированный гроб времен династии Мин (1368 — 1644). Согласно предположению ученых,...
 
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