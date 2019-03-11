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В Китае обнаружили древний гроб с изображениями четырех мифических существ
12.03.2019 17:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Китайские археологи во время раскопок в южной провинции Гуйчжоу обнаружили лакированный гроб времен династии Мин (1368 — 1644). Согласно предположению ученых, возраст находки составляет около 500 лет. Об этом
Как
Как передает агентство, на поверхности артефакта нанесены изображения четырех мифических существ Древнего Китая — Лазурного дракона, Алого феникса, Черной черепахи и Белого тигра. Стены самой гробницы украшены изображениями бонсая и журавлей.
По информации «Синьхуа», археологам также удалось обнаружить в усыпальнице различные ценности, среди которых золотые и серебряные шпильки, серьги и браслеты из благородных металлов. В гробнице были найдены также человеческие останки (фрагменты костей и зубов).
По словам археологов, результаты их работы внесут весомый вклад в изучение погребальных традиций династии Мин.
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Китайские археологи во время раскопок в южной провинции Гуйчжоу обнаружили лакированный гроб времен династии Мин (1368 — 1644). Согласно предположению ученых,...
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