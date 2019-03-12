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Пять причин, почему авианосец практически невозможно потопить

13.03.2019 11:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Атомные авианосцы — символ военной мощи США. Эти огромные корабли могут неделями наносить мощные удары в любой части света, за счет чего так востребованы военными. Десять американских авианосцев постоянно находятся в море в полной боевой готовности.

Пять причин, почему авианосец практически невозможно потопить
«Джеральд Форд». Изображение: U.S. Navy / nplus1.ru

Эффективность авианосцев не вызывает сомнений, но есть два нюанса: высокая стоимость использования таких кораблей и их уязвимость. Экипаж корабля, включая личный состав авиакрыла, составляет около 5000 человек, на борту размещено шесть десятков различных летательных аппаратов — все это делает авианосец в глазах противника приоритетной целью.

Даже выведение из строя одного такого корабля для противников США стало бы большим достижением. Однако вероятность такого расклада близка к нулю. Журнал The National Interest назвал пять причин, по которым трудно уничтожить авианосец.

Это очень большие корабли

Водоизмещение авианосца класса «Нимиц» доходит до 106 300 тонн, высота — 73,2 метра. У этого корабля десятки палуб, сотни водонепроницаемых переборок и тысячи тонн брони. Поэтому обычная торпеда или мина не сможет нанести авианосцу хоть сколько-нибудь значимый ущерб.

Пять причин, почему авианосец практически невозможно потопить
Фото: US Navy

Авианосец постоянно движется, его максимальная скорость составляет 30 узлов. Из-за этого отследить его сложно. Уже спустя полчаса как корабль обнаружит противник, зона вероятного нахождения авианосца составит 700 квадратных миль, через 90 минут — 6000 квадратных миль.

Многоуровневая защита

Авианосец оснащен пассивными и активными средствами защиты от крылатых ракет, торпед и другого вооружения. Это и набор высокочувствительных сенсоров, способных заблаговременно обнаружить угрозу, зенитные ракеты, автоматические пушки со скорострельностью 50 выстрелов в секунду, а также самолеты, оснащенные системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Все оружие, датчики, самолеты объединены в одну сеть, а управление ведется из командного центра. Все это делает меры по противодействию атакам противника очень эффективными.

Авианосец не плавает в одиночку

Такие большие корабли, как правило, плавают в составе «авианосной ударной группы», куда входят крейсера и эсминцы, оснащенные системой Aegis. Это американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, способная отразить любую потенциальную угрозу с воздуха, включая баллистические ракеты.

Пять причин, почему авианосец практически невозможно потопить
Походный ордер 9-й АУГ ВМС США. Фото: wikipedia.org/PH2 Gabriel Wilson

Эсминцы авианосной ударной группы способны эффективно бороться с подлодками, надводными кораблями и авиацией противника. Кроме того, авианосец обычно сопровождают несколько многоцелевых атомных подводных лодок, способных выследить и уничтожить любую субмарину противника.

Специальная тактика

Хотя авианосцы защищены многоуровневым непробиваемым щитом, американцы не рискуют развертывать эти дорогостоящие корабли рядом с потенциальными противниками. Тактика применения авианосцев направлена на то, чтобы максимально снизить риск повреждения корабля, обеспечив нанесение мощного авиаудара.

Авианосец никогда не будет работать в районе, который не был до конца освобожден от морских мин. Он будет постоянно двигаться и маневрировать, чтобы максимально усложнить свое обнаружение. Авианосец использует всю оперативную информацию, поступающую как от надводных кораблей, так и от находящихся на низкой орбите спутников.

Новые технологии

ВМС США постоянно работают над увеличением защищенности, тратя миллионы долларов на передовые технологии. Например, на систему Naval Integrated Fire Control — Counter Air, которая позволяет связать воедино все имеющиеся боевые системы, таким образом создав непроницаемый щит против вражеских атак.

Кроме того, возможности авианосца расширяет использование продвинутых датчиков стелс-истребителей. Они способны вести разведку на большом удалении и при этом оставаться невидимыми для радаров. Мощные бортовые комплексы РЭБ корабля могут воздействовать на органы управления крылатых ракет, сбивая их систему наведения.

Существует немного стран, чьи системы вооружений могут представлять опасность для авианосцев. Потопить такой корабль без использования ядерного оружия практически невозможно.

 
 
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