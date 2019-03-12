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velcom снизил цены на четыре смартфона Samsung

13.03.2019 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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velcom снизил стоимость четырех смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

velcom снизил цены на четыре смартфона Samsung
Galaxy A7 (2018). Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Специальная цена действует на Galaxy A6, который теперь стоит 499 рублей вместо 559 рублей. Galaxy A6+ получится купить за 569 рублей вместо прежних 629 рублей. Galaxy A7 доступен для покупки за 659 рублей. Оригинальная цена устройства при этом составляет 689 рублей. Galaxy J6+ скинул в цене до 409 рублей с 439 рублей.

Устройства доступны как для покупки одним платежом, так и в рассрочку без переплат сроком до 24 месяцев. При этом с абонентом заключат дополнительное соглашение с обязательством пользоваться услугами связи не менее 12 месяцев по тарифам «Стартовый», линеек «Комфорт», «Комфорт+», «Smart», «Бизнес», «Для общения M», «Для общения L», «lemon», «Smart Бесконечный».

Ниже — цены названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:

 
 
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velcom снизил стоимость четырех смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
 
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