velcom снизил цены на четыре смартфона Samsung

velcom снизил стоимость четырех смартфонов компании Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.



Galaxy A7 (2018). Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Специальная цена действует на Galaxy A6 , который теперь стоит 499 рублей вместо 559 рублей. Galaxy A6+ получится купить за 569 рублей вместо прежних 629 рублей. Galaxy A7 доступен для покупки за 659 рублей. Оригинальная цена устройства при этом составляет 689 рублей. Galaxy J6+ скинул в цене до 409 рублей с 439 рублей.

Устройства доступны как для покупки одним платежом, так и в рассрочку без переплат сроком до 24 месяцев. При этом с абонентом заключат дополнительное соглашение с обязательством пользоваться услугами связи не менее 12 месяцев по тарифам «Стартовый», линеек «Комфорт», «Комфорт+», «Smart», «Бизнес», «Для общения M», «Для общения L», «lemon», «Smart Бесконечный».

Ниже — цены названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах: