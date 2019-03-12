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Опасный трюк: экстремально низкий полет Ми-35М попал на видео
13.03.2019 15:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вертолет иракской армейской авиации Ми-35М пролетел почти над головами столпившихся на аэродроме людей. Видео опубликовал паблик ВК
Ми-35М является глубокой модернизацией «Ми-24В». Вертолет способен применять управляемое и неуправляемое вооружение в сложных метеоусловиях благодаря наличию продвинутой обзорно-прицельной системы, включающей тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор.
Ирак приобрел несколько десятков вертолетов Ми-35, чтобы использовать их для борьбы с исламистскими террористическими группировками, действующими на иракской территории.
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Вертолет иракской армейской авиации Ми-35М пролетел почти над головами столпившихся на аэродроме людей. Видео опубликовал паблик ВК «Военный Осведомитель».
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