Опасный трюк: экстремально низкий полет Ми-35М попал на видео

Вертолет иракской армейской авиации Ми-35М пролетел почти над головами столпившихся на аэродроме людей. Видео опубликовал паблик ВК «Военный Осведомитель».

Ми-35М является глубокой модернизацией «Ми-24В». Вертолет способен применять управляемое и неуправляемое вооружение в сложных метеоусловиях благодаря наличию продвинутой обзорно-прицельной системы, включающей тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор.

Ирак приобрел несколько десятков вертолетов Ми-35, чтобы использовать их для борьбы с исламистскими террористическими группировками, действующими на иракской территории.