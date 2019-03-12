Белорусский экспорт вооружений растет: Госкомвоенпром усомнился в данных SIPRI

Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал рейтинг ведущих экспортеров вооружений, в котором Беларусь заняла 20-е место. По данным SIPRI, за последние пять лет белорусский экспорт сократился на 26% по сравнению с показателями 2009−2013 годов.

Чтобы узнать, падает ли на самом деле белорусский экспорт или шведские эксперты ошибаются, 42.TUT.BY обратился в Госкомвоенпром, а также проанализировал методы работы SIPRI.

Продажи белорусского ВПК только растут

Как рассказал пресс-секретарь комитета Владимир Лавренюк, за период, рассматриваемый SIPRI, организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, не сократили на 26%, а, наоборот, нарастили экспорт товаров, работ (услуг) в 1,3 раза: с 827 млн долларов США в 2014 году до 1 млрд 49 млн долларов США в 2018 году. С 2011 по 2018 год отмечается положительная динамика по годам роста экспорта товаров, работ (услуг), который вырос за этот период в два раза.



Броневик «Кайман» производства ОАО «140 ремонтный завод».Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если сравнивать показатели экспорта по двум пятилеткам, отмеченным в докладе SIPRI, то темп роста экспорта белорусских товаров за период с 2014 по 2018 годы по сравнению с периодом 2009−2013 годы вырос в 1,6 раза, а экспорт работ (услуг по модернизации и ремонту техники) увеличился в 2,9 раза.

Кто имеет право продавать вооружение?

По словам Владимира Лавренюка, общий показатель роста экспорта товаров и услуг вырос в 1,8 раза, и это только по организациям, входящим в систему Госкомвоенпрома, но лицензию на право осуществления деятельности, связанной с продукцией военного назначения (ПВН), имеют 155 предприятий, и только 25 из них входят в систему комитета.

Право продавать белорусское оружие за рубеж имеют 102 предприятия, правда, по большей части это касается только продукции собственной разработки и/или производства.

Как ведет подсчет SIPRI?

Методика работы SIPRI с открытыми данными имеет свои особенности. Эксперты института используют так называемый индекс «тренд-индикатор»: оперируют не реальными, а стандартными оценками стоимости того или иного вооружения. Такой метод приводит к статистическим ошибкам, потому что не учитываются особенности контрактов, а также рыночная стоимость боевой техники.



РСЗО «Полонез» в Азербайджане. Фото: Госкомвоенпром

Другая особенность методики работы аналитиков института — анализ экспорта

только по пяти категориям «основных вооружений»: самолеты, боевые корабли, бронетехника и артиллерия, ракетное вооружение, радары и системы управления. А такой широкий пласт услуг, как ремонт, модернизация и обслуживание боевой техники остается неучтенным.

Неверными методики подсчета SIPRI назвали и в России. В корпорации «Ростех» отметили, что данные SIPRI о падении объема экспорта российских вооружений не соответствуют действительности.

«К методике этих расчетов возникают большие вопросы. Рост объемов продаж по линии ВТС фиксируется на протяжении последних 10 лет. План поставок в 2018 году выполнен „Рособоронэкспортом“ в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув 13,7 млрд долларов».

Кто покупает больше всего белорусского вооружения?

В рейтинге SIRPI указывается, что основные покупатели продукции белорусского ВПК — Вьетнам (37%), Судан (18%) и Мьянма (12%). Владимир Лавренюк пояснил, что это не так: большая часть военного экспорта республики приходится на Россию — более 40%, при этом расчет ведется в российских рублях, поэтому отследить сделки в SIRPI не смогут — у аналитиков института есть доступ к операциям по сделкам в долларах, проследить подобные операции в других валютах они не в состоянии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как результат, по оценке шведских аналитиков, среди основных импортеров белорусской продукции военного назначения Россия не значится.

Владимир Лавренюк подчеркнул, что основной доход приносит экспорт высокотехнологичной военной продукции, который уже значительно превышает выручку от финансовых поступлений за счет реализации излишествующего имущества Министерства обороны Беларуси.

Согласно статистике, предоставленной Госкомвоенпромом, география поставок белорусского вооружения только расширяется: в 2016 году экспорт продукции военного назначения осуществлялся в 60 стран, в 2017 — в 69 стран, а в 2018 году — в 76 стран мира, что составляет 110% по отношению к 2017 году, причем поставки часто включали высокотехнологичное вооружение.



Танкотранспортер МЗКТ-741351 + МЗКТ-999421 с боевыми машинами (танк LECLERC и БМП-3) на международной выставке-конференции оборонной промышленности на Ближнем Востоке «IDEX-2019». Фото: Госкомвоенпром

В 2018 году значительно увеличилась доля экспорта на рынки традиционных партнеров — в страны СНГ (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан). При этом отмечается более чем двукратное увеличение доли экспорта в страны СНГ по сравнению с 2017 годом.

В целом региональная структура экспорта организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, выглядит очень сбалансированно: в равных долях он приходится на Российскую Федерацию, СНГ и страны Азии, Африки и Ближнего Востока и Латинской Америки.