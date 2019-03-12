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Ученые «оживили» клетки мамонта возрастом в 28 тысяч лет

13.03.2019 17:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Японские ученые трансплантировали клеточные ядра мамонтенка Юки в мышиные яйцеклетки. Результаты эксперимента — на страницах журнала Scientific Reports. Об этом сообщает «Индикатор».

Ученые «оживили» клетки мамонта возрастом в 28 тысяч лет
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: cryptozoo.ru

Почему о находках ДНК мамонтов в вечной мерзлоте сообщают часто, а клонировать вымерших млекопитающих до сих пор не удалось? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, что процесс клонирования заключается в переносе ядра из взрослой соматической клетки в неоплодотворенную яйцеклетку, у которой заранее удалили ее собственное ядро.

То есть для достижения успеха требуется в первую очередь неповрежденное ядро клетки мамонта с целостной ДНК в правильной пространственной конформации и с необходимыми химическими модификациями и белками. Проблема только в том, что до настоящего момента таких образцов не было обнаружено.

В 2010 году в местности Ойогос-Яр были обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонтенка Юки. Исследователям университета Кинки удалось экстрагировать образцы костного мозга и мышечной ткани ископаемого. Всего было изъято 273,5 мг клеток, из которых удалось выделить 88 относительно целых ядер, которые после были инъецированы в мышиные яйцеклетки.

«В реконструированных яйцеклетках ядра мамонта вызвали сборку веретена деления, инкорпорирование белков-гистонов и частичное реформирование ядерной оболочки, — поясняется в статье. — Однако полной активации ядер не происходило».

Исследователи полагают, что менее поврежденные образцы дали бы возможность наблюдать дальнейшие преобразования ядерного содержимого, такие как репликация и транскрипция ДНК. «Как только ядра клеток в достаточно хорошем состоянии будут обнаружены, мы сможем вживую наблюдать деление клеток мамонта», — комментирует соавтор Кей Миямото.

 
 
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Японские ученые трансплантировали клеточные ядра мамонтенка Юки в мышиные яйцеклетки. Результаты эксперимента — на страницах журнала Scientific Reports. Об этом...
 
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