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В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

13.03.2019 20:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Facebook и Instagram произошел массовый сбой. Об этом говорит информация с сайта Downdetector.

В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Судя по карте сбоя Instagram, проблемы наблюдаются у пользователей по всеми миру, в том числе в Европе и Северной Америке (в частности — у жителей восточного побережья США). Некоторые пользователи не могут авторизоваться в сервисе, у других не обновляется лента фотографий или не приходят сообщения в Direct.

Похожие затруднения испытывают и юзеры Facebook. Администраторы сообществ отмечают, что не могут делать посты. У части простых пользователей даже не получается зайти на свои страницы Facebook как в веб-версии, так и через приложение на смартфоне.

Downdetector отмечает, что сбои в работе сервисов начались около 19.00. На момент публикации материала проблемы решить пока не удалось.

 
 
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В Facebook и Instagram произошел массовый сбой. Об этом говорит информация с сайта Downdetector.
 
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