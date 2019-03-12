В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В Facebook и Instagram произошел массовый сбой. Об этом говорит информация с сайта Downdetector.





Судя по карте сбоя Instagram, проблемы наблюдаются у пользователей по всеми миру, в том числе в Европе и Северной Америке (в частности — у жителей восточного побережья США). Некоторые пользователи не могут авторизоваться в сервисе, у других не обновляется лента фотографий или не приходят сообщения в Direct.

Похожие затруднения испытывают и юзеры Facebook. Администраторы сообществ отмечают, что не могут делать посты. У части простых пользователей даже не получается зайти на свои страницы Facebook как в веб-версии, так и через приложение на смартфоне.

Downdetector отмечает, что сбои в работе сервисов начались около 19.00. На момент публикации материала проблемы решить пока не удалось.